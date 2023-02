Jak rozbić bank w bankowych promocjach i zarobić? Podpowiadamy

Konta, karty kredytowe czy inne produkty bankowe to nie tylko przydatne narzędzia do codziennego zarządzania finansami osobistymi, ale także okazja to zarobienia dodatkowej gotówki od kilkuset złotych do nawet kilku tysięcy! Poznaj szczegóły tych premii i dowiedz się, czym tak naprawdę są promocje bankowe.

fot. Kuznetsov Andrei / / Shutterstock

Banki rywalizując ze sobą o pozyskanie nowych klientów, stale dopracowują swoje produkty, ale także oferują je w atrakcyjnych promocjach. W ramach takiej oferty wystarczy przykładowo założyć konto osobiste lub wyrobić kartę kredytową i w zamian za spełnienie dodatkowych warunków odebrać premię w postaci gotówki, voucherów do popularnych sklepów lub atrakcyjnej nagrody rzeczowe.

Kiedy możemy skorzystać z promocji bankowej?

Zdecydowana większość promocji bankowych, w których możemy zdobyć atrakcyjne nagrody, skierowana jest wyłącznie do nowych klientów. To dlatego, że - mówiąc brutalnie - bankom zależy na pozyskaniu nowych klientów, którzy będą korzystać z ich produktów bankowych oraz zasilą instytucję nowym kapitałem. Kim jest nowy klient? Dokładnie precyzuje to regulamin każdej oferty promocyjnej. Najczęściej jest to osoba fizyczna, która nie posiadała danego rodzaju produktu (rachunek osobisty, firmowy, oszczędnościowy czy karta kredytowa) od wskazanej daty. Powoduje to, że do banku trafiają faktycznie względnie nowi klienci oraz zapobiega sytuacji, w której ktoś zakłada konto, odbiera premię i zamyka rachunek, aby niebawem ponownie skorzystać takiej samej oferty.

Czym są warunki aktywności i jak je spełnić?

Warunki aktywności, jakie musimy spełnić w trakcie trwania promocji bankowej, nie są zbyt wygórowane. Sprowadzają się do zwyczajnych czynności, które i tak każdy użytkownik konta bankowego czy innego produktu bankowego by wykonywał. Są to najczęściej:

wykonanie transakcji kartą (wskazana min. ilość lub min. kwota transakcji),

logowanie do aplikacji mobilnej banku,

wykonanie przelewu z aplikacji bankowej lub bankowości internetowej,

zapewnienie wpływów na konto we wskazanej minimalnej kwocie

Warunki te w różnych konfiguracjach musimy spełniać najczęściej przez 3 do 5 miesięcy od uruchomienia produktu w promocji, czyli tak jakbyśmy normalnie z niego korzystali. Za każdy miesiąc takiej aktywności możemy liczyć na część nagrody otrzymywanej na konto do końca kolejnego miesiąca.

Czym są zgody marketingowe?

Jednym z podstawowych warunków uczestnictwa w promocji bankowej jest wyrażenie zgód marketingowych i utrzymanie ich do samego końca (odebrania całości nagrody). Możemy to zrobić już na etapie wnioskowania o konto czy kartę. Po otrzymaniu nagrody możemy śmiało te zgody wycofać. Tym bardziej jeśli będziemy chcieli wciąż korzystać z produktu bankowego, a przy tym nie być zasypywani wiadomościami o charakterze marketingowym.

Jak zdobyć 300 zł w gotówce, 100 zł na zakupy w bonie Sodexo i 300 zł za rachunki 100 zł, jeśli założysz konto ze zgodami marketingowymi i wykonasz min. 5 płatności kartą i zalogujesz się do aplikacji mobilnej. 200 zł, jeśli wykonasz min. 5 płatności kartą i zalogujesz się do aplikacji mobilnej oraz zapewnisz min. 1000 zł wpływów. 100 zł bon Sodexo, jeśli wykonasz min. 5 przelewów z aplikacji mobilnej w lipcu oraz sierpniu. 300 zł zwrotu, jeśli zapłacisz za rachunki z Konta Jakie Chcę – 25 zł miesięcznie przez rok. Przejdź na stronę Banku i złóż wniosek o konto z bonusami >

Co po odebraniu premii?

Zakładając, że możliwa do zdobycia nagroda za skorzystanie z oferty jest dla nas tylko dodatkową motywacją, to po odebraniu ostatniej części premii mamy dwa rozwiązania:

uznając, że otwarty produkt bankowy spełnia nasze oczekiwania i wciąż chcemy z niego korzystać nie musimy wykonywać żadnych dodatkowych czynności; jeśli konto, karta czy inna usługa nie spełnia naszych oczekiwań to bez żadnych konsekwencji możemy zrezygnować, pamiętając, aby złożyć wypowiedzenie po odebraniu ostatniej części nagrody.

Ile kosztuje skorzystanie z promocji bankowej?

Zwykle, aby zarobić trzeba wcześniej zarobić, coś trzeba zainwestować. W przypadku promocji bankowych naszą inwestycją jest przede wszystkim czas, jaki poświęcimy na wypróbowanie oferowanych produktów bankowych.

Aby nie ponosić niepotrzebnych kosztów, które jednak mogą się pojawić trzeba spełnić warunki aktywności, które zwalniają z opłat za prowadzenie rachunku, czy posiadanie karty do konta lub kredytowej. Często spełnienie tych samych warunków wystarczy zarówno do zwolnienia z opłat, jak i zdobycia nagród w promocji.

Złóż wniosek o Konto Jakie Chcę i odbieraj premie»

Solidne wsparcie domowego budżetu

Biorąc pod uwagę liczbę aktualnych promocji bankowych, przykładowo niemal każdy bank w Polsce w ofercie ma konta osobiste w jakiejś promocji, to, korzystając tylko z kilku z nich, możemy zarobić od kilkuset do nawet kilku tysięcy złotych.

Nie musimy tego traktować wyłącznie w charakterze dodatkowego zarobku. Szukając najlepszej dla nas oferty możemy przecież wypróbować kilka propozycji różnych banków, aby wybrać tę najlepszą, a przy okazji zdobyć atrakcyjne nagrody.

Sprawdź ranking kont z najlepszymi premiami na ZgarnijPremie.pl »