"Jak rośnie, to spada. Jak spada, to rośnie". "Zdania ekspertów są podzielone" - odcinek 2

Media: jedynie siedem krajów UE zmniejszyło import z Rosji

UE dąży do poważnego ograniczenia więzi handlowych z Rosją po inwazji tego kraju na Ukrainę, a przede wszystkim chce uniezależnić się od dostaw rosyjskich nośników energii, co nie jest łatwe - ocenia w niedzielę hiszpański portal 20minutos.es. Zgodnie z danymi Eurostatu między lutym a sierpniem 2022 roku tylko siedem z 27 państw unijnych zmniejszyło import z Rosji. Są to Finlandia, Litwa, Łotwa, Dania, Estonia, Szwecja i Irlandia.