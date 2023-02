Jak powstają pompy ciepła? Heiztechnik z Pomorza uchyla rąbka tajemnicy

Pompy ciepła są coraz popularniejsze, a przy ich instalacji można skorzystać z dotacji w ramach programu "Czyste powietrze". Znajdują zastosowanie w nowych, ale i modernizowanych budynkach. Sposób ich działania można porównać do odwróconego działania lodówki. Ale przebiega proces ich produkcji?

Branża "czystych technologii" prężnie rozwija się w Polsce. Przykładem może być firma Heiztechnik ze Skarszew w woj. pomorskim, która produkuje pompy ciepła od 2011 roku. Obecnie produkowane przez spółkę pompy Calla Verde montowane są w budynkach zarówno w Polsce, jak i za granicą.

Pompy ciepła to urządzenia przydatne i latem, i zimą - mogą zarówno do chłodzić, jak i ogrzewać pomieszczenia. Heiztechnik, ma szeroką ofertą urządzeń grzewczych o mocy od 3,9 kW do 7 MW.

Jak projektuje i produkuje się pompy ciepła? Jaki jest schemat ich działania? Po co montuje się żaluzje w pompach ciepła? O tym poniższym w filmie:

Fabryki w Polsce to seria filmów wideo ukazująca podróż po zakładach produkcyjnych znajdujących się na terenie Polski i inspirowana popularnym programem „Jak to jest zrobione?” kanału Discovery. Co tydzień wspólnie z widzami twórcy kanału odwiedzają zakład produkcyjny, żeby sprawdzić, jak przebiega wybrany proces produkcji. Co tydzień na kanał trafia film dokumentalny, z którego dowiadujecie się, jak produkowane są m.in. maszyny, jachty, druty, okna, rozjazdy kolejowe, grzejniki, styropian itd. Pewnie interesuje was też, jak powstaje jedzenie? Pokazaliśmy m.in. parówki, Pepsi, Prince Polo, paluszki, musztardy, keczup, majonez, sery i wiele innych.

