Jak powstają parówki? Tak to robi Sokołów

Kto ma dzieci, ten wie, że parówki prędzej czy później pojawią się na stole - choćbyśmy się zapierali rękami i nogami, że nigdy przenigdy się tak nie stanie. Jest to wszak żywność wysoko przetworzona, a więc nie powinniśmy jej spożywać zbyt często. Na szczęście w ostatnich latach zakłady zaczęły produkować parówki o lepszym składzie niż te sprzed chociażby dekady.

/ Fabryki w Polsce

Obecnie w sklepach można kupić parówki bez MOM (mięso oddzielane mechanicznie), bez konserwantów, z mięsa z szynki czy drobiowego. Wybór jest naprawdę duży. Firma Sokołów pokazuje swoją linię produkcyjną parówek na Podlasiu. Aby się dowiedzieć, jak w dzisiejszych czasach powstają parówki, odwiedzamy fabrykę Sokołowa w Czyżewie.

Jak przebiega proces produkcji parówek

W Czyżewie powstają parówki o nazwie "Stówki". Do ich produkcji firma używa szynki wieprzowej, dostarczanej z innych zakładów produkcyjnych grupy Sokołów. Do surowego mięsa, które jest mielone, dodaje się specjalnie dobrane przyprawy. To m.in. pieprz, papryka, gałka muszkatołowa czy imbir, a także sól.

Wszystko odważane jest zgodnie z recepturą przygotowaną przez technologów. Gotowy farsz badany jest pod kątem zawartości ciał obcych, a następnie rurociągiem przepompowywany jest do hali napełniania. Tutaj trafia do kutrów przelotowych, w których za pomocą noży i drobnych sit jest homogenizowany. W efekcie uzyskiwana jest jednolita struktura farszu.

Kolejny etap produkcji parówek to nadziewanie łatwozdejmowalnych celulozowych osłonek. Praca nadziewarek odznacza się wysoką precyzją porcjowania. Ilość farszu w jednej parówce podawana jest z dokładnością do 0,1 g. Poprzez precyzyjny ruch uchwytu parówki automatycznie odkręcają się z jednej i drugiej strony. Kije, na których wiesza się parówki, umieszczane są następnie na wózkach wędzarniczych.

Parówki nadziewane są w łatwozdejmowalne celulozowe osłonki (Fabryki w Polsce)

Po zważeniu trafiają do komory, gdzie odbywa się obróbka termiczna. Pełen cykl obejmuje suszenie, wędzenie, parzenie oraz studzenie wyrobów. Parówki wędzone są dymem bukowo-olchowym.



Pracownik wiezie gotową partię wyrobu do wędzarni (Fabryki w Polsce)

Przed konfekcjonowaniem z parówek automatycznie ściągane są osłonki. Dzieje się to po nacięciu nożem i dzięki działaniu pary wodnej oraz bębna próżniowego, który je zasysa.

Dalej parówki pakowane są próżniowo w atmosferze gazowej, która chroni je przed rozwojem mikroflory tlenowej. Po wyprodukowaniu parówki przechodzą badania w laboratorium.

Parówki pakowane są próżniowo (Fabryki w Polsce)

W ciągu godziny w fabryce grupy Sokołów w Czyżewie produkowanych jest około 2 ton parówek stówek. Tak wyprodukowane parówki stówki trafiają do sklepów w całej Polsce.

Fabryki w Polsce: pozostałe odcinki



W tym cyklu:

Produkcja potrafi być pasjonująca

Fabryki w Polsce to seria filmów wideo ukazująca podróż po zakładach produkcyjnych znajdujących się na terenie Polski i inspirowana popularnym programem „Jak to jest zrobione?” kanału Discovery. Co tydzień wspólnie z widzami twórcy kanału odwiedzają zakład produkcyjny, żeby sprawdzić, jak przebiega wybrany proces produkcji. Co tydzień na kanał trafia film dokumentalny, z którego dowiadujecie się, jak produkowane są m.in. maszyny, jachty, druty, okna, rozjazdy kolejowe, grzejniki, styropian itd. Pewnie interesuje was też, jak powstaje jedzenie? Pokazaliśmy m.in. parówki, Pepsi, Prince Polo, paluszki, musztardy, keczup, majonez, sery i wiele innych.