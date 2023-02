Jak powstają frytki? Tak to robią dla McDonalda w Polsce

Ziemniak to bardzo uniwersalne warzywo, a frytki to jeden z ulubionych dodatków obiadowych i nie tylko. Świetnie sprawdzają się również jako przekąska. Jak jednak wygląda ich produkcja na skalę przemysłową? Zapraszamy w podróż do fabryki frytek dla McDonalda.

fot. Africa Studio / / Shutterstock

Frytki mogą mieć różną formę — grubsze (belgijskie) lub cieńsze (kojarzące się częściej z fast-foodami), proste lub karbowane — możliwości jest wiele. Frytki podobno wymyślone zostały przez Belgów, ale znane są na całym świecie — a niektórzy najbardziej lubią te z McDonalda. Jak więc produkuje się ten przysmak na masową skalę?

W Polsce do produkcji frytek używa się 2 odmian ziemniaka. By trafić do fabryki frytek, ziemniak musi mieć odpowiednie cechy. Parametry ziemniaków używanych w fabryce regularnie poddawane są badaniom laboratoryjnym. Następnie ziemniaki są starannie myte, obierane (a możliwości maszyny są potężne — jest w stanie obrać 35 ton ziemniaków na godzinę) i krojone, jednak to dopiero początek obróbki.

Fabryki w Polsce

W dalszym etapie ziemniaki są selekcjonowane, a zanim wpadną "pod nóż" są dzielone według wielkości. Co, jeśli przypadkiem powstanie krótsza, "niestandardowa" frytka? Na taką ewentualność jest przygotowana kolejna maszyna.

Fabryki w Polsce

Idealne frytki trafiają do maszyny, gdzie są podgrzewane, co nadaje im odpowiednią strukturę i zapewnia puszystość. Ciekawostką może być fakt, że frytka w swoim życiu nie raz trafia do piekarnika. Zanim odbędzie się to w domowym zaciszu, pierwsze pieczenie ma miejsce jeszcze w fabryce.

Fabryki w Polsce

Gotowe frytki poddawane są kontroli wizualnej - te, kóre mają plamki są odrzucane. Jednak w fabryce nic się nie marnuje i "odpadki" wykorzystuje się w innych celach. To jeszcze nie koniec kontroli, część z nich trafi jeszcze do zakładowego laboratorium, w którym zwraca się uwagę aż na 40 parametrów frytki. Po spakowaniu i poddaniu wibracjom frytki są gotowe do wysyłki restauracji popularnej sieci.

Firma Farm Frites w Lęborku działa od 1993 roku. Fabryka została otwarta w 1994 r. Obecnie obsługuje trzech głównych klientów — McDonald's (od 1995 roku), Farm Frites oraz Aviko. Zatrudnia ponad 220 osób, a do produkcji zużywa ponad 250 tys. ton ziemniaków rocznie.

Produkcja potrafi być pasjonująca

Fabryki w Polsce to seria filmów wideo ukazująca podróż po zakładach produkcyjnych znajdujących się na terenie Polski i inspirowana popularnym programem „Jak to jest zrobione?” kanału Discovery. Co tydzień wspólnie z widzami twórcy kanału odwiedzają zakład produkcyjny, żeby sprawdzić, jak przebiega wybrany proces produkcji. Co tydzień na kanał trafia film dokumentalny, z którego dowiadujecie się, jak produkowane są m.in. maszyny, jachty, druty, okna, rozjazdy kolejowe, grzejniki, styropian itd. Pewnie interesuje was też, jak powstaje jedzenie? Pokazaliśmy m.in. parówki, Pepsi, Prince Polo, paluszki, musztardy, keczup, majonez, sery i wiele innych.

W tym cyklu zaglądaliśmy już za kulisy największej kopalni ropy naftowej i gazu ziemnego w Lubiatowie. Zobaczyliśmy także jak powstaje polski komputer gamingowy Hiro w fabryce NTT. "Odwiedziliśmy" także fabrykę pomp ciepła Heiztechnik z Pomorza.