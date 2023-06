Jak podwyżka stóp procentowych wpływa na inflację? NBP przedstawił najnowsze badanie

Główny ekonomista mBanku wskazuje, kiedy będą możliwe obniżki stóp procentowych Banki centralne udowodniły, że potrafią mocno "skręcać" ze swoją polityką; to, co teraz mówi RPP nie ma większego znaczenia dla ostatecznego kształtu polityki pieniężnej - ocenia główny ekonomista mBanku Marcin Mazurek. Jego zdaniem, w 2023 r. w Polsce nie będzie obniżek stóp procentowych, przestrzeń na to pojawi się dopiero w drugiej połowie 2024 r.