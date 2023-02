Jak płacić za autostrady w Polsce bez aplikacji?

Aplikacje to nie jedyny sposób wnoszenia opłat za przejazdy płatnymi odcinkami autostrad w Polsce. Na trzech odcinkach autostrad A1, A2 i A4 wciąż działają tradycyjne bramki. Bez aplikacji zapłacimy także za przejazd rządowymi odcinkami autostrad, na których od ponad roku bramek już nie ma. Wyjaśniamy, jak to zrobić.

fot. Daniel Dmitriew / / FORUM

Zarówno na odcinkach zarządzanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad (A2 Konin – Stryków i A4 Wrocław – Gliwice), jak i na odcinkach koncesyjnych autostrad: A1, A2 i A4 kierowcy mogą korzystać z kilku aplikacji mobilnych umożliwiających płacenie za przejazdy oraz aplikacji banków, co opisaliśmy w artykule „Opłaty za autostrady w Polsce. Jakie są ceny i sposoby płatności?”.

Jak płacić za autostrady na bramkach?

Aplikacje to nie jedyny sposób wnoszenia opłat za przejazdy płatnymi odcinkami autostrad w Polsce. Co więc mają zrobić kierowcy chcący płacić za przejazdy autostradami w tradycyjny sposób bez aplikacji? Liczba dostępnych sposobów zależna jest od odcinka, którym podróżują.

W przypadku koncesyjnych odcinków autostrad sprawa jest oczywista – bilet przejazdowy można kupić w punkcie poboru opłat. Zbliżając się do wjazdu na płatny odcinek autostrady wystarczy zająć jeden z dostępnych pasów, podjechać do biletomatu i pobrać bilet. Wówczas szlaban zostanie podniesiony i będziemy mogli wjechać na autostradę.

Za przejazd płatnym odcinkiem autostrady będziemy musieli zapłacić w punkcie poboru opłat na zjeździe z autostrady.

Bramki wciąż funkcjonują na trzech płatnych odcinkach polskich autostrad:

A1 Gdańsk (Rusocin) – Toruń (Nowa Wieś)

A2 Świecko – Konin

A4 Katowice – Kraków

Sposoby płatności za autostrady bez aplikacji na bramkach

W punktach poboru opłat, zarówno na autostradzie A1, A2 jak i A4 można płacić gotówką. Oprócz złotówek akceptowanymi walutami są euro i dolary amerykańskie. Wówczas jednak inkasent przyjmie jedynie banknoty, natomiast resztę wyda w złotówkach.

Za przejazdy autostradami można zapłacić także kartami bankowymi (VISA, Mastercard lub Maestro) oraz za pomocą kart flotowych.

W przypadku autostrady A2, przejeżdżając cały płatny odcinek liczący 254 km, bilet należy pobrać dwukrotnie. Z opłat wyłączony jest bowiem kilkudziesięciokilometrowy odcinek będący jednocześnie autostradową obwodnicą Poznania i drogą ekspresową S5.

W przypadku koncesyjnego odcinka autostrady A4 Katowice – Kraków za przejazd trzeba zapłacić dwukrotnie – zarówno na bramce wjazdowej jak i zjazdowej.

Opłaty za autostrady bez aplikacji – odcinki rządowe

Co jednak zrobić, wybierając się w podróż jednym z dwóch rządowych odcinków? W tym przypadku sprawa jest nieco bardziej skomplikowana, ponieważ w grudniu 2021 r. na odcinku A2 Konin – Stryków i A4 Wrocław – Gliwice punkty poboru opłat, zwane potocznie bramkami, zostały zlikwidowane.

Dla kierowców, którzy nie chcą instalować aplikacji ani montować w autach urządzeń umożliwiających videotolling, do wyboru pozostaje bilet, który trzeba kupić przed wjazdem na autostradę.

Bilety autostradowe przez internet

Od początku 2022 r. „przejazdówkę” można kupić nie pobierając żadnej aplikacji. Wystarczy wejść na stronę etoll.gov.pl. Następnie wybrać zakładkę „Sklep e-bilet autostradowy”.

Podobnie jak w przypadku aplikacji, żeby kupić bilet, trzeba podać numer rejestracyjny i rodzaj pojazdu, planowaną datę rozpoczęcia podróży płatnym odcinkiem autostrady. Za e-bilet można zapłacić kartą płatniczą lub Blikiem.

Jak zapłacić za autostradę papierowym biletem?

Oprócz aplikacji za płatne odcinki autostrad zarządzanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad można płacić także wykupując papierowe bilety. Pierwotnie miały być one dostępne m.in. w biletomatach umieszczanych na MOP-ach. Niestety przetarg na nie został odwołany. Bilety można kupować jedynie na stacjach paliw.

Jak wynika z informacji zawartych na stronie internetowej etoll.gov.pl, papierowy bilet uprawniający do przejazdu płatnym odcinkiem autostrady można kupić także na wybranych stacjach sieci: Orlen, Circle K, BP, Lotos, Shell, Moya, Huzar i Extrans.

Masz starszego smartfona? Możesz nie zapłacić za autostradę

Od lutego do płacenia za przejazdy autostradami bez użycia aplikacji mogą być zmuszeni także posiadacze starszych smartfonów. Mowa o dwóch płatnych, rządowych odcinkach autostrad: A2 z Konina do Strykowa oraz A4 z Wrocławia (Bielany Wrocławskie) do Gliwic (Sośnica).

Opłaty, jak dotychczas, za pośrednictwem rządowych aplikacji e-Toll PL oraz e-Toll PL Bilet będą mogli uiszczać właściciele telefonów z systemami operacyjnymi Android 8.0 i iOS 14 oraz nowszymi.

Opłaty za autostrady – ceny

Na obu rządowych odcinkach autostrad zarządzanych przez GDDKiA (A2 Konin – Stryków i A4 Wrocław – Gliwice) każdy przejechany kilometr to koszt 0,10 zł. Za przejazd z Wrocławia do Gliwic zapłacimy więc 16,20 zł, a z Konina do Strykowa 9,90 zł.

W przypadku 152-kilometrowego odcinka z Gdańska do Torunia przejazd autem osobowym kosztuje 29,90 zł.

Ceny płatnych odcinków polskich autostrad Autostrada Odcinek Długość odcinka [w km] Koszt przejazdu autem osobowym [w zł] Koszt przejazdu autem osobowym [w zł/km] A1 Gdańsk – Toruń 152 29,90 0,20 A2 Świecko – Konin 254 96,00 0,38 A2 Konin – Stryków 103 10,30 0,10 A4 Wrocław – Gliwice 162 16,20 0,10 A4 Katowice - Kraków 60 26,00 0,43 Źródło: Bankier.pl



Od września 2022 r. skorzystanie z odcinka autostrady A2 pomiędzy Świeckiem a Koninem, który liczy 252 km, to koszt 96 zł.

Z kolei za przejazd około 60-kilometrowym odcinkiem autostrady A4 z Katowic do Krakowa zapłacimy 26 zł.

Bezpłatne autostrady w Polsce

Opłat za przejazdy nie trzeba wnosić z kolei na autostradach:

A6 Kołbaskowo - Rząśnica

A8 - tzw. Autostradowej Obwodnicy Wrocławia (AOW)

A18 Olszyna - Krzyżowa

Ponadto bezpłatne jest dziewięć odcinków autostrad A1, A2 i A4: