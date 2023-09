Ekwilibrystyka na paliwie. Jak zapłacić mniej za pełen bak na powakacyjnych promocjach

Choć ceny paliw ostatnio spadają, a o wakacyjnych promocjach na stacjach już nikt nie pamięta, to wciąż można zaoszczędzić kilkanaście lub kilkadziesiąt groszy na litrze. Oto co trzeba zrobić, by tankowanie na poszczególnych stacjach kosztowało mniej i by nie pogubić się w gąszczu promocyjnych gwiazdek.

fot. Katarzyna Waś-Smarczewska / / Bankier.pl

Zgodnie z danymi BMReflex, w połowie września średnia cena detaliczna benzyny bezołowiowej 95 kosztowała średnio 6,32 zł/l. W tym samym czasie średnia detaliczna cena oleju napędowego wynosiła 6,23 zł/l. Jeszcze tydzień wcześniej było to odpowiednio 6,59 zł/l i 6,43 zł/l.

Jak pisał Krzysztof Kolany, główny analityk Bankier.pl, obniżki na pylonach, które wprost interesują kierowców, wynikają z przedwyborczego obniżenia cen w hurcie. Tylko od połowy sierpnia cena benzyny spadła o 60 gr/l.

Pomimo obniżek, których jesteśmy świadkami, niektóre sieci oferują stałe i okresowe rabaty, które mogą pomóc dodatkowo ulżyć przy płaceniu za paliwo. Aby z nich skorzystać, trzeba jednak spełnić kilka warunków. Wyjaśniamy, jak nie pogubić się w gąszczu promocyjnych gwiazdek.

Shell – jak skorzystać z rabatu?

Również po wakacjach akcję promocyjną prowadzi Shell. Żeby skorzystać z promocji, przede wszystkim trzeba zostać członkiem programu lojalnościowego Shell ClubSmart. Trzeba więc zarejestrować się na stronie internetowej lub za pośrednictwem aplikacji mobilnej.

Po spełnieniu tego wymogu będzie można zatankować paliwo o 30 gr/l taniej. Promocją objęte zostało jednak tankowanie wyłącznie droższych odmian paliw: Shell V-Power 95 i Shell V-Power Diesel. Jednorazowo będzie można zatankować 60 litrów paliwa. Nie obowiązują jednak limity dotyczące liczby tankować w miesiącu.

Zgodnie z zapowiedziami sieci Shell, promocja potrwa do końca października 2023 r.

Circle K – promocja na każde paliwo

Zniżkę, ale na każdy rodzaj paliwa, dla swoich klientów przygotowała także sieć Circle K. Podobnie jak w przypadku pozostałych sieci, podstawowym warunkiem skorzystania z promocji, jest instalacja aplikacji lub wyrobienie plastikowej karty i założenie konta w programie lojalnościowym.

W ten sposób można obniżyć rachunek o 10 gr/l w przypadku tańszych wariantów paliw: milesDiesel, miles95 oraz SupraGAS. Na wyższy rabat – 15 gr/l można liczyć, tankując paliwa: milesPLUS 95, milesPLUS 98 oraz milesPLUS Diesel.

Maksymalnie za jednym razem można zatankować 50 l paliwa. W przypadku przekroczenia limitu, za każdy kolejny litr obowiązywała będzie regularna cena.

AMIC Energy – tańsze środy

Sieć AMIC Energy kontynuuje swoją stałą akcję promocyjną „Tanie Środotankowanie”. Jak wynika wprost z nazwy, na tańsze paliwo można liczyć raz w tygodniu – w środy. Aby skorzystać z promocji, również należy być członkiem programu lojalnościowego – Amic Club.

Tankując paliwa standardowe, można obniżyć rachunek o 10 gr/l. Wybierając paliwa: 95 Pro oraz ON Pro, w ramach promocji rachunek zostanie obniżony o 20 gr/l. Na najniższy rabat mogą liczyć posiadacze aut z instalacją LGP – 3 gr/l.

Posiadacze aplikacji Amic Club mogą liczyć również na okazjonalne rabaty. Obecna promocja, trwająca do 24 września 2023 r., umożliwia zatankowanie podstawowego paliwa (zarówno oleju napędowego, benzyny bezołowiowej 95 oraz benzyny bezołowiowej 98) o 15 gr/l taniej.

Jednorazowo można zatankować maksymalnie 70 litrów.

MOL – jednorazowy rabat na tankowanie

Po zainstalowaniu aplikacji MOL Move taniej można tankować na stacjach węgierskiej sieci MOL, która wykupiła stacje należące wcześniej do Grupy Lotos.

Po zainstalowaniu aplikacji i założeniu konta w programie lojalnościowym MOL Move nowi użytkownicy otrzymują kupon, który upoważnia do zniżki 45 gr/l na jedno tankowanie. Promocja dotyczy jednak tylko paliw premium EVO Plus. Maksymalnie można zatankować 100 litrów. W przypadku tankowania podstawowych paliw EVO i LPG rabat jest niższy i wynosi 25 gr/l.

Jak wynika z komunikatu biura prasowego MOL, również dotychczasowi użytkownicy aplikacji MOL Move otrzymają jednorazowy kod zniżkowy (45 gr/l) na tankowanie paliw premium EVO Plus.