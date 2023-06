Jak płacić mniej za paliwo? Wyjaśniamy promocje na stacjach paliw

Ceny paliw, choć niższe niż na początku ubiegłorocznych wakacji, wciąż spędzają sen z powiek kierowców. Największe sieci stacji paliw wprowadziły jednak rabaty na wakacje. Oto co trzeba zrobić, by tankowanie na poszczególnych stacjach kosztowało mniej i by nie pogubić się w gąszczu promocyjnych gwiazdek.

Na początku wakacji średnia cena detaliczna oleju napędowego wynosiła 6,20 zł/l i była o 11 gr na litrze wyższa niż tydzień wcześniej – wynika z ostatnich danych BM Reflex. Benzyna bezołowiowa 95 kosztowała średnio 6,50 zł/l – tyle, ile tydzień wcześniej.

I choć, jak pisał ostatnio Krzysztof Kolany, główny analityk Bankier.pl, paliwa na wakacje nie potanieją, kierowcy mogą liczyć na nieznaczne ulżenie w cierpieniu przy dystrybutorach. Największe sieci stacji paliw wprowadziły bowiem rabaty. Aby z nich skorzystać, trzeba jednak spełnić kilka warunków. Wyjaśniamy, jak nie pogubić się w gąszczu promocyjnych gwiazdek.

Orlen Vitay – jak skorzystać z rabatu?

W piątek, 30 czerwca, w życie wejdzie promocja na Orlenie. Do końca wakacji, a więc do 31 sierpnia, paliwo ma być tańsze o 30 gr na każdym litrze. Jednak nie zawsze i nie dla wszystkich. W ciągu miesiąca z promocji będzie można skorzystać cztery razy. Łącznie promocja obejmie maksymalnie osiem tankowań, przy czym za każdym razem będzie można wlać do baku maksymalnie 50 litrów.

Promocja obniży więc ostateczny rachunek maksymalnie o 15 zł – tyle, ile podczas ubiegłorocznych wakacji.

Dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny rabat wyniesie 45 groszy na litrze. Przed rokiem było to 40 gr/l. Posiadacze karty będą więc mogli obniżyć rachunek za jedno tankowanie maksymalnie o 22,50 zł.

W zależności od tego, jak dużą mamy rodzinę, przy maksymalnym wykorzystaniu promocji w ciągu całych wakacji zaoszczędzimy 120 lub 180 zł.

Co istotne, rabat obejmie jedynie uczestników programu lojalnościowego Vitay. Aby tankować taniej, trzeba zainstalować aplikację Vitay i założyć konto. Sama aplikacja i aktywne konto jednak nie wystarczą. Przed zapłaceniem za paliwo trzeba bowiem aktywować promocyjne kupony.

Z promocji będą mogli skorzystać także posiadacze plastikowych kart Vitay.

Circle K – promocja na paliwo

Wcześniej, bo już pierwszego dnia wakacji – 23 czerwca – z promocji na paliwo można było skorzystać na stacjach Circle K. Promocja dotyczyła zarówno podstawowych paliw miles jak i milesPLUS. Posiadacze kart lojalnościowych EXTRA mogli wówczas tankować o 50 gr/l taniej. Tańsze paliwo dostępne było jednak wyłącznie pomiędzy godz. 14 a 17.

W kolejne weekendy, licząc od najbliższego, promocja wyniesie 35 gr/l. Promocja dostępna będzie w każdy piątek, sobotę i niedzielę aż do 3 września.

Każdy kierowca będzie mógł skorzystać z promocji dowolną ilość razy. Jedynym warunkiem będzie posiadanie karty lojalnościowej EXTRA. Jednorazowo maksymalnie będzie można zatankować 85 litrów. Promocją objęte zostanie zarówno paliwo miles, jak i milesPLUS oraz SupraGas.

Jak informuje biuro prasowe Circle K, wakacyjnym promocjom towarzyszyć będą również stałe rabaty dostępne każdego dnia, czyli obniżka o 10 gr/l przy zatankowaniu 50 litrów paliwa podstawowego (miles lub LPG) oraz 15 gr/l w przypadku paliw premium (milesPLUS i SupraGas).

Promocja na stacjach BP

W najbliższy piątek, 30 czerwca, z akcją promocyjną ruszają także stacje BP. Wakacyjne rabaty będą oferowane klientom zarejestrowanym w programie Payback.

Posiadacze karty i aktywnego konta w programie lojalnościowym będą mogli liczyć na 30 gr/l tańszą benzynę bezołowiową i olej napędowy oraz o 10 gr/l tańszy LPG.

Tak jak w przypadku Orlenu, z promocji będzie można skorzystać cztery razy w ciągu miesiąca, a jednorazowo będzie można zatankować maksymalnie 50 litrów paliwa. W ciągu całych wakacji w ramach promocji będziemy mogli więc zatankować 400 litrów paliwa.

Promocja nie będzie aktywowana w przypadku płatności dokonywanych kartami flotowymi.

AMIC – 35 gr rabatu i tańsze środy

Na wprowadzenie wakacyjnej promocji zdecydowała się także sieć stacji paliw Amic Energy. Podobnie jak w przypadku Circle K, rabat wyniesie 35 gr/l. Maksymalnie będzie można zatankować 70 litrów.

Warunkiem skorzystania z promocji będzie posiadanie konta w programie lojalnościowym Amic Club. Podczas płacenia za paliwo trzeba będzie więc zeskanować plastikową kartę lub kod w aplikacji Amic.

Promocja będzie obowiązywała od piątku, 30 czerwca i dostępna będzie każdego dnia tygodnia. Co jednak istotne, na stacjach Amic Energy, z promocyjnie będziemy mogli zatankować tylko raz w tygodniu.

Obok wakacyjnej promocji, dostępna będzie jednak stała promocja, polegająca na rabacie w wysokości 10 gr/l. Tradycyjnie będziemy mogli skorzystać z niego w środy.

Promocja na stacjach Shell

Nieco później, bo w poniedziałek, 3 lipca, z akcją promocyjną wystartuje brytyjski Shell. Promocja będzie obowiązywała do 31 sierpnia.

Podobnie jak przed rokiem, aby skorzystać z promocji, należy zostać członkiem programu lojalnościowego Shell ClubSmart. Trzeba więc zarejestrować się na stronie internetowej lub za pośrednictwem aplikacji mobilnej.

Po spełnieniu tego wymogu będzie można zatankować paliwo o 30 gr/l taniej. Promocją objęte zostanie jednak tankowanie droższych odmian paliw: Shell V-Power 95 i Shell V-Power Diesel. Jednorazowo będzie można zatankować 60 litrów paliwa. Shell nie planuje przy tym limitu liczby tankowań objętych rabatem w ciągu wakacji.

Co istotne, będzie można z niej korzystać w poniedziałki, środy, piątki, soboty i niedziele. We wtorki i czwartki obowiązywać będzie bowiem stała promocja. I tak, we wtorki będzie można zatankować paliwo Shell V-Power 95 w cenie paliwa Shell FuelSave 95. Z kolei w czwartki paliwo Shell V-Power Diesel oferowane będzie w cenie paliwa Shell FuelSave Diesel.

Moya – na promocje przyjdzie jeszcze poczekać

Wprowadzenie rabatów planuje także inna sieć działająca w Polsce - Moya. Jak na razie jednak nie wiadomo, jak miałyby one wyglądać. Podczas ubiegłorocznych wakacji na stacjach Moya można było korzystać z rabatu w wysokości 10 gr/l i to bez konieczności posiadania kart lojalnościowych bądź aplikacji. Wyższy rabat – 30 gr/l – dostępny był przy jednoczesnym zakupie dowolnej kawy, hot doga, zapiekanki lub płynu do spryskiwaczy.