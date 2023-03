Jak otrzymać większy zwrot od fiskusa, czyli PIT za 2022 r. Zapisz się na webinar Bankier.pl i PIT.pl

Nie dokonałeś jeszcze rozliczenia z urzędem skarbowym za 2022 rok? A może wysłałeś PIT, ale nie ująłeś wszystkich odliczeń? Masz pytania na ten temat? Ekspert odpowie na nie w nowym webinarze Bankier.pl i PIT.pl. Zapisz się, żeby poznać proste i praktyczne sposoby na zwiększenie kwoty zwrotu od fiskusa w 2023 roku.

Większość osób uzyskujących dochody ma obowiązek rozliczenia z fiskusem. Termin na złożenie deklaracji co do zasady upływa 2 maja 2023 roku, jest więc jeszcze trochę czasu na to, by zadbać o swoje rozliczenie.

O tym, dlaczego warto zainteresować się swoim PIT-em za 2022 rok, nawet jeśli został już wysłany do fiskusa, opowie Beata Boruszkowska, prezes Krajowej Izby Biur Rachunkowych. Webinar poprowadzi Ewelina Czechowicz, redaktor Bankier.pl i PIT.pl.

Udział w spotkaniu, które odbędzie się we wtorek 4 kwietnia o godz. 10:00, jest bezpłatny. Osoby zarejestrowane otrzymają dostęp do nagrania wideo z tego wydarzenia.

Masz pytanie o rozliczenie swojego PIT-u za 2022 rok? Możesz zadać je już dziś - skorzystaj z formularza zamieszczonego poniżej.

Jak otrzymać zwrot podatku za 2022 rok?

W trakcie webinaru opowiemy, dlaczego warto zweryfikować zeznanie roczne. Podpowiemy, kto i kiedy może zwiększyć zwrot podatku. Wyjaśnimy, jak łatwo można złożyć korektę zeznania z programem e-pity.pl, w sytuacji kiedy nie uwzględniliśmy wszystkich ulg i preferencji podatkowych.

W trakcie webinaru, na który zaprosiliśmy Beatę Boruszkowską, prezes Krajowej Izby Biur Rachunkowych, pokażemy sposoby na to, jak zwiększyć zwrot podatku od fiskusa, a jest ich co najmniej kilka.

5 sposobów na wyższy zwrot podatku za 2022 rok

Sprawdź, czy opłaca ci się rozliczenie z małżonkiem lub dzieckiem, jeżeli jesteś rodzicem samotnie je wychowującym. Sprawdź, czy fiskus odda ci ulgę dla klasy średniej. Sprawdź, czy opłaca ci się zmiana formy opodatkowania. Sprawdź, czy skorzystałeś ze wszystkich należnych ulg podatkowych. Sprawdź, czy twoje rozliczenie jest poprawne, jeżeli nie - złóż korektę.

1. Rozliczyć się razem czy osobno?

W trakcie webinaru odpowiemy m.in. na pytanie, komu opłaca się wspólne rozliczenie z małżonkiem, a także pokażemy, jak na zeznanie za 2022 rok wpłynęły zmiany wprowadzone za sprawą "Polskiego ładu".

Bezrobotny małżonek, żona na urlopie wychowawczym lub macierzyńskim, dziecko, które wychowujesz sam... Wyjaśnimy, kiedy opłaca się wspólny PIT, i dlaczego w tym roku warto rozliczać się wspólnie.

2. Ulga dla klasy średniej a PIT

Od stycznia do lipca 2022 r. w systemie podatkowym funkcjonowała ulga dla klasy średniej. Preferencja miała neutralizować negatywne zmiany w zakresie odliczania składki zdrowotnej, która de facto stała się podatkiem zdrowotnym i nową daniną nałożoną na podatników.

Po obniżce PIT-u do 12 % obciążenia podatkowe nie wróciły do stanu z 2021 r. W rozliczeniu za 2022 rok część podatników korzysta z ulgi. Niektórzy podatnicy już otrzymali dodatkowe pieniądze od fiskusa. Sprawdź, czy i Tobie się należą.

3. Zmienić czy nie zmieniać formy opodatkowania oto jest pytanie?

Wyższa kwota wolna od podatku może zachęcić podatników do zmiany formy opodatkowania i rozliczenia PIT za 2022 rok na zasadach ogólnych zamiast na ryczałcie czy podatku liniowym. Dla kogo korzystna może być zmiana opodatkowania i jakie pułapki czyhają na tych, którzy się decydują na zmianę opodatkowania na zasady ogólne? Podpowiemy, komu i kiedy opłaci się zmiana.

4. Ulgi podatkowe. Sprawdź, czy możesz zwiększyć swój zwrot podatku

W deklaracji PIT za 2022 r. można skorzystać z nowych ulg podatkowych oraz odliczeń oraz z dotąd dostępnych preferencji, jak ulga na dziecko czy internet. Z jakich ulg i preferencji warto skorzystać? Kto i kiedy może zwiększyć zwrot podatku?

Warto zastanowić się, co robiliśmy w ubiegłym roku. Pomagałeś uchodźcom z Ukrainy, dokonałeś termomodernizacji, przekazałeś darowiznę na kościół czy oddawałeś krew lub osocze? Rozliczyłeś całą ulgę prorodziną? A może nie rozliczałeś jeszcze wydatków na internet lub pomoc w ramach koronawirusa.

Sprawdź, czy skorzystałeś ze wszystkich ulg podatkowych w swoim zeznaniu. Jeżeli okaże się, że zapomniałeś uwzględnić jakieś odliczenia, będziesz mógł złożyć korektę deklaracji.

5. Korekta zeznania – kiedy warto ją zrobić

Jeżeli w trakcie naszego webinaru okaże się, że twoje zeznanie nie uwzględnia wszystkich ulg podatkowych, które możesz zastosować, podpowiemy, jak poprawnie i łatwo przygotować korektę. W trakcie spotkania dowiesz się, kiedy warto ją złożyć i jak wpływa na zwrot podatku.

Jak zapisać się na webinar?

Wirtualne spotkanie z ekspertem odbędzie się we wtorek 4 kwietnia 2023 roku o godzinie 10:00. Na wydarzenie możesz zapisać się tutaj.

