Jak oszczędzać prąd w domu? Podpowiadamy

Widmo drastycznych podwyżek cen prądu w przyszłym roku, które częściowo ma zniwelować Tarcza solidarnościowa, może skłonić wiele gospodarstw domowych do oszczędności. Ciężko będzie zrezygnować z lodówki, która jest jednym z najbardziej energochłonnych sprzętów AGD. Jak można więc zaoszczędzić na zużyciu prądu w domu?

Kuchnia

Płyta indukcyjna – kosztowna, ale sensowna inwestycja

Jednym z pierwszych pomieszczeń, w którym możemy zacząć domowe oszczędności energii, jest kuchnia. Płyty indukcyjne to coraz popularniejszy element kuchennego wyposażenia. Niestety to właśnie płyta indukcyjna "pożera" najwięcej energii w gospodarstwie domowym. Mimo to płyta indukcyjna w porównaniu z płytą ceramiczną czy gazową wykazuje najkrótszy czas gotowania i stygnięcia, co skutkuje najlepszą efektywnością energetyczną, a co za tym idzie najmniejszym zużyciem prądu. Jest jednak kilka sposobów, by zużycie energii w kuchni było mniejsze.

Posiadając płytę indukcyjną, warto zainwestować w garnki, które dobrze przewodzą ciepło (np. ze stali szlachetnej czy emaliowanej), a ich dno w pełni przylega do płyty grzewczej. Naczynie, które nie przylega całą powierzchnią dna do płyty, może zużywać do 50 proc. prądu więcej. Ważne jest także to, by średnica garnka była idealnie dopasowana do pola grzewczego płyty.

Zmiana kuchennych nawyków również może przynieść oszczędności. Np. gotowanie zamrożonych produktów wymaga więcej energii, niż ugotowanie ich po rozmrożeniu. Niektóre potrawy wymagają długiego gotowania – wtedy warto ustawić maksymalną moc palnika, a po nagrzaniu zmniejszyć ją do poziomu, który pozwoli podtrzymywać przygotowywaną potrawę w temperaturze 100 stopni C.

Piekarnik – zrób to z głową

Nie każdy lubi gotować w garnkach, a piekarniki elektryczne mają wielu amatorów. Funkcją pozwalającą zaoszczędzić prąd jest termoobieg – dzięki niej piekarnik nagrzewa się dużo szybciej niż piekarnik bez niego. Pamiętajmy także o nieotwieraniu drzwiczek piekarnika w trakcie pieczenia, gdyż ciepło wtedy ucieka, a piekarnik musi nagrzać się ponownie.

Aby oszczędzić jeszcze bardziej, 5-10 minut przed planowanym zakończeniem pieczenia można wyłączyć piekarnik. Temperatura wewnątrz utrzyma się, ale nie będzie on już pobierał energii.

Niemniej, roczne zużycie energii elektrycznej przez piekarnik elektryczny szacowane jest na ok. 500 kWh, co przekłada się na ponad 300 zł. Całkowita rezygnacja z piekarnika pozwoliłaby na widoczne oszczędności.

Zaoszczędzić można nie tylko na kuchence

Lodówka jest kolejny urządzeniem, którego nie może w kuchni zabraknąć. Warto ustawić ją w optymalnym miejscu – nie powinna stać obok urządzeń wydzielających ciepło (np. kuchenka, płyta indukcyjna czy piekarnik). Do lodówki nie powinno wkładać gorących produktów – by je schłodzić, urządzenie może zużyć nawet trzy razy więcej energii, niż w przypadku dania o temperaturze pokojowej (nie wspominając, że można ją w ten sposób zepsuć).

Z racji na fakt, że lodówka i zamrażarka są podłączone do prądu całą dobę, proste oszczędności nie będą możliwe. Najlepszym sposobem jest kontrolowanie grubości lodu w zamrażarce i regularne rozmrażanie lodówki (warstwa lodu zwiększa pobór prądu nawet o 10 proc.). Warto pamiętać również o ustawieniu optymalnej temperatury: -7 stopni dla chłodziarki i -18 dla zamrażarki.

Zmywarka to dobrodziejstwo wielu gospodarstw domowych. Dzięki niej oszczędzany jest i prąd, i woda (zużywa ona co najmniej 2 razy mniej ciepłej wody, niż przy myciu ręcznym). Dodatkowo można ją zaprogramować na pracę w czasie, gdy energia jest tańsza (warunkiem jest korzystanie z taryfy G12).

Niestety sporo prądu "pożera" czajnik elektryczny. Aby optymalnie z niego korzystać, powinno się gotować tylko tyle wody, ile w danym momencie jest potrzebne. Warto również zadbać o to, by grzałka czajnika była czysta, a nie pokryta kamieniem. Kamień wpływa na większe zużycie prądu.

Łazienka

Temat sporny, bo nie zawsze pralka znajduje się w łazience. Chodzi jednak o oszczędności – by pranie było tańsze, warto zaprogramować pracę pralki na okres, kiedy energia jest tańsza (podobnie jak zmywarkę do naczyń).

Oszczędności dla domowego budżetu to także „pełen bęben”. Prosty przykład: pranie dwa razy z bębnem zapełnionym do połowy to dwukrotne zużycie prądu. Zmniejszenie temperatury prania również skutkuje oszczędnościami, ponieważ duża część energii poświęcona jest na podgrzanie wody.

Coraz popularniejsze stają się suszarki do ubrań. Modele najbardziej oszczędne z pompą ciepła zużyją rocznie ok. 194 kWh, co dotychczas kosztowało ok. 130 zł. W przypadku, gdy gospodarstwo domowe przekracza limity taniego prądu, warto rozważyć powrót do rozstawianej w łazience suszarki.

Pokój

Telewizor i sprzęt audio-video to nieodłączny element wyposażenia domowych pokoi. O poborze prądu przez telewizor decyduje zastosowana technologia i… rozmiar ekranu. Najbardziej oszczędne są telewizory LED. Telewizory LCD i plazmowe cechują się znacznie większym zużyciem energii.

Najprostszym sposobem na oszczędności jest wyłączanie z sieci sprzętu elektronicznego. Tryb czuwania (stand-by) jest wygodny, ale świecąca dioda świadczy o tym, że cały czas z sieci pobierana jest energia. W skali roku taka wygoda może kosztować nawet kilkaset złotych. Rozwiązaniem może być także listwa zasilająca, do której podłączonych będzie kilka urządzeń, a za pomocą wyłącznika dopływ prądu zostanie odcięty do nich wszystkich.

Oszczędności na home office

Pewne oszczędności można poczynić podczas korzystania z laptopa. Po jego naładowaniu zaleca się odłączenie ładowarki z gniazdka. W ogóle najlepiej laptopa ładować wtedy, gdy nie jest włączony. Pomocny może być także tryb oszczędzania energii, dostępny w ustawieniach urządzenia. Ważne jest także, by wyłączać laptopa, gdy nie będzie już wykorzystywany. Gdy oddalamy się od laptopa tylko na chwilę, warto go uśpić.

Jeżeli zaś korzystamy z drukarki w domu, włączmy ją tuż przed użytkowaniem. Zużycie prądu będzie wyższe w przypadku drukarki laserowej - pod tym kątem wygrywa drukarka atramentowa. Z kolei drukarki laserowe cechują się jednak kilkukrotnie niższym kosztem wydruku jednej strony.

Oświetlenie

Oszczędności możliwe do osiągnięcia na redukcji oświetlenia są niestety mocno zależne od pory roku. Latem kiedy dzień jest długi, naturalnie zużywamy mniej prądu, bo i rzadziej zachodzi potrzeba włączenia oświetlenia. Sytuacja znacznie zmienia się jesienią i zimą, kiedy to bez światła w domu nie da się funkcjonować.

By zaoszczędzić na rachunkach za energię elektryczną, niektórzy decydują się nawet na wykręcenie co drugiej żarówki. Nie ma to większego sensu. Lepszym rozwiązaniem będzie zastosowanie żarówek LED, które zużywają ok. 8 razy mniej energii niż żarówka tradycyjna. Stosując żarówki energooszczędne, zużycie prądu do oświetlania pomieszczeń zostanie ograniczone nawet o 80 proc. Należy również pamiętać, by nieużywane oświetlenie wyłączać.

Ponadto warto zastosować oświetlenie punktowe w pomieszczeniach. Zamiast jednej lampy na cały pokój można mieć kilka słabszych źródeł światła w miejscach, w których wykonywane są określone czynności, np. czytanie.

Ogrzewanie

Część gospodarstw domowych ogrzewa się energią elektryczną. Podstawową kwestią, którą należy zrobić, jest rozważenie zmiany taryfy z G11 na G12. Tańszą energię w nocy może przyczynić się do niższych rachunków za energię elektryczną. Pojedyncze grzejniki elektryczne, które najczęściej używane są łazience czy suszarni, należy włączyć na krótko przed skorzystaniem z danego pomieszczenia.

Oszczędności może przynieść zmniejszenie temperatury w pomieszczeniach. Często niestety nasze domy i mieszkania są przegrzane. Kaloryfer trzeba jednak przykręcać z głową. Zbyt niska temperatura (poniżej 18 stopni C) może się odbić niekorzystnie na naszym zdrowiu.

Przypomnijmy, że gospodarstwa domowe ogrzewające się energią elektryczną mogą liczyć na tzw. "dodatek elektryczny". Na wyższe limity taniego prądu dla tych gospodarstw, pomimo licznych apeli, rząd się nie zdecydował.

Energooszczędne urządzenia elektryczne

Bardzo ważną kwestią, nad którą trzeba się zastanowić już na etapie zakupu danego sprzętu, jest jego efektywność energetyczna. Często niższa cena wynika z niskiej efektywności energetycznej, co przełoży się na znacznie droższe użytkowanie w przyszłości. Inwestycja w nieco droższy, ale energooszczędny sprzęt, zwróci się w eksploatacji.

Energooszczędny sprzęt pozwoli zaoszczędzić nie tylko prąd. Na przykład zmywarki potrafią zużyć mniej niż 10 l wody, co przy okazji może skutkować znaczącą obniżką rachunków za wodę.