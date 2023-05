Jak opodatkować najem miejsca parkingowego lub garażu? Podpowiadamy

Odpowiadamy na pytania związane z obowiązkami wynikającymi z najmu miejsca parkingowego lub garażu. Sprawdź, jak opodatkować najem, jakie dokumenty przygotować oraz do kiedy zapłacić daninę do urzędu skarbowego.

fot. Agencja Wschod / Michal Kosc / / FORUM/Reuters

Garaż lub miejsce parkingowe można wynajmować bez konieczności posiadania własnej działalności. Jest to najem prywatny. Podatek od korzyści płynących z wynajmu miejsca parkingowego lub garażu należy opodatkować ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

„Osoby fizyczne osiągające przychody, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym, opłacają ryczałt od przychodów ewidencjonowanych” - czytamy w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. W art. 10 ust. 1 pkt 6, który wspominany jest w powyżej cytowanym fragmencie przepisów, wskazane są rodzaje źródeł przychodów. Wśród nich są przychody „najem, podnajem, dzierżawa, poddzierżawa oraz inne umowy o podobnym charakterze”.

Reklama

Zobacz także Kredyt hipoteczny? Pomożemy znaleźć

Jak opodatkować najem garażu?

Podatek od najmu miejsca parkingowego lub garażu należy zapłacić od kwoty „czystego przychodu”. Czyli właściwie od jakiej wartości? Jest to wysokość płatności otrzymywanej od najmującego pomniejszonej o wydatki ponoszone na utrzymanie miejsca parkingowego lub garażu.

Załóżmy, że wynajmujemy jako właściciel miejsce parkingowe w garażu podziemnym za sumę 250 zł miesięcznie. Jednocześnie co miesiąc koszty związane z utrzymaniem miejsca parkingowego wynoszą 50 zł, które opłacamy do spółdzielni mieszkaniowej zgodnie z otrzymywanymi rachunkami. Do kosztów związanych z utrzymaniem garażu należą m.in. opłata za sprzątanie, serwis techniczny, koszty obowiązkowych przeglądów oraz energii elektrycznej. W takiej sytuacji podatek dochodowy należy zapłacić od 200 zł (250 zł pomniejszone o koszty na poziomie 50 zł). Takie podejście do ustalenia wysokości przychodu do opodatkowania potwierdziliśmy w trakcie rozmowy z infolinią KIS. Kwota podatku wynosi 17 zł miesięcznie (200 x 8,5%).

Jak określić wysokość kosztów związanych z utrzymaniem miejsca w garażu podziemnym? Często spółdzielnie mieszkaniowe zamieszczają w wysyłanych do właścicieli mieszkań rachunkach wyszczególnione koszty, które związane są z obsługą garażu lub miejsca parkingowego.

Stawka podatku od najmu prywatnego

Stawka podatku od najmu prywatnego uzależniona jest od wysokości przychodów:

8,5 proc. – stawka ryczałtu dla osób, których przychód z tytułu najmu w ciągu roku nie przekroczy 100 000 zł ,

– stawka ryczałtu dla osób, których przychód z tytułu najmu w ciągu roku , 12,5 proc. – stawka ryczałtu dla osób, których przychód z tytułu najmu w ciągu roku jest wyższy niż 100 000 zł.

Od 2023 r., za sprawą nowych przepisów wprowadzonych "Polskim ładem", z opcji opodatkowania przychodów uzyskiwanych z najmu została wycofana skala podatkowa. W związku z tym z najmu prywatnego można rozliczyć się tylko za pomocą ryczałtu.

Kiedy trzeba zapłacić podatek od najmu miejsca garażowego?

Podatek dochodowy od najmu miejsca parkingowego lub garażu należy zapłacić do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym osiągnął pierwszy przychód z tego tytułu, albo do końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy taki przychód osiągnął w grudniu roku podatkowego.

Umowa najmu garażu lub miejsca parkingowego

Najem polega na przekazaniu danej rzeczy w użytkowanie innej osobie na oznaczony lub nieoznaczony czas. Najemca zobowiązuje się do uiszczania określonej kwoty czynszu w trakcie trwania umowy zawartej pomiędzy stronami.

Dokument określający warunki najmu dobrze jest spisać. Umowa najmu garażu powinna zawierać szereg danych. Wśród nich należy zawrzeć informacje osobowe dotyczące obu stron, tj.:

imię i nazwisko,

adres zamieszkania,

seria i numer dowodu tożsamości (dowód osobisty lub paszport),

numer PESEL.

Umowa najmu miejsca garażowego lub parkingowego powinna zawierać jasno określony przedmiot najmu. Warto również wskazać lokalizację miejsca do parkowania, którego dotyczy umowa. Dodatkowo umowa najmu garażu powinna zawierać wysokość miesięcznej opłaty, jaką najmujący zobowiązuje się wpłacać za korzystanie z miejsca parkingowego.

Warto również pamiętać, że umowa najmu garażu powinna być spisana w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach. Po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron transakcji. Oba dokumenty muszą być podpisane przez obie strony umowy.