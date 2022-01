Jak obniżyć rachunek za prąd? 6 sposobów na oszczędności

fot. Bacho / / Shutterstock

Rachunki za prąd i gaz rosną. Powodem coraz wyższych sum na miesięcznych zestawieniach są podwyżki cen energii elektrycznej. Jak można obniżyć wysokość rachunków? Podpowiadamy.

W ostatnim czasie rządzący wyprowadzili dodatek osłonowy dla części gospodarstw domowych. Nie jest to jedyny sposób na uchronienie portfela przed wyższymi rachunkami. Skorzystać można także z rządowych programów dofinansowujących m.in. wymianę kopciuchów oraz instalacji fotowoltaicznych.

Zgodnie z zatwierdzonymi przez prezesa Urzędu Regulacji Energetyki taryfami od 1 stycznia 2022 r. łączny średni wzrost rachunku statystycznego gospodarstwa domowego rozliczanego kompleksowo (sprzedaż i dystrybucja w grupie G11) wyniesie około 24 proc. w stosunku do roku 2021. Natomiast rachunki za gaz netto odbiorców domowych w 2022 roku wzrosną o około 54 proc. Poniżej przedstawiamy 6 sposobów jak własnymi decyzjami, korzystaniem z dostępnych programów oraz przemyślanymi zakupami można zmniejszyć rachunki za prąd i gaz.

1. Dodatek osłonowy – nawet 1440 zł

Pierwszy sposób na obniżenie rachunków za ogrzewanie to skorzystanie z dodatku osłonowego. Jest jeden haczyk – zgodnie z zapisami ustawy o dodatku osłonowym ze świadczenia korzystają wyłącznie te gospodarstwa domowe, których dochód nie przekracza 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym lub 1500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym. Jeżeli wnioskodawca spełnia kryterium dochodowe, może otrzymać za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. dodatek osłonowy w wysokości:

400/500 zł – jednoosobowe gospodarstwo domowe,

– jednoosobowe gospodarstwo domowe, 600/750 zł – gospodarstwo 2-3-osobowe,

– gospodarstwo 2-3-osobowe, 850 zł/1062,50 zł – gospodarstwo 4-5-osobowe,

– gospodarstwo 4-5-osobowe, 1150 zł/ 1437,50 zł – gospodarstwo 6 i więcej osobowe.

Powyżej podane zostały dwie kwoty, ponieważ ich wysokość uzależniona jest od źródła ogrzewania.

Osoby, których dochód na osobę będzie wyższy niż limit, też będą mogły skorzystać z dodatku tylko w mniejszym zakresie. "W przypadku dodatku osłonowego obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że dodatek ten będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł" – podaje resort klimatu i środowiska.

Wnioski o dodatek osłonowy można składać do 31 stycznia 2022 r. Natomiast wypłata świadczeń zostanie realizowana w 2022 r. w dwóch równych ratach - pierwsza do 31 marca i druga do 2 grudnia. Osoby, które nie złożą wniosku w terminie do końca stycznia, nadal będą mogły ubiegać się wsparcie finansowe z dodatku osłonowego. W tym celu muszą złożyć wniosek do 31 października 2022 r. W tym przypadku wyplata 100 proc. dodatku zostanie zrealizowana do 2 grudnia 2022 r.

2. "Mój prąd", czyli 3 tys. zł na fotowoltaikę

Jednym z najbardziej popularnych programów rządowych promujących efektywną i bezpieczną energetykę rozproszoną w ostatnim czasie był "Mój prąd". Środki pieniężne na dofinansowanie do mikroinstalacji fotowoltaicznych dosłownie znikały z budżetu w każdej z trzech edycji. Doszło do tego, że zdecydowano o zwiększeniu puli pieniędzy dla wnioskodawców z drugiego naboru, o czym informował Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Pomiędzy drugim a trzecim naborem zmniejszona została kwota dotacji, która początkowo wynosiła 5 tys. zł. Obecnie jest to 3 tys. zł. Z dofinansowania mogą skorzystać osoby fizyczne wytwarzające energię elektryczną na własne potrzeby, które mają zawartą umowę kompleksową regulującą kwestie związane z wprowadzeniem do sieci energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji.

Celem programu "Mój prąd" jest zwiększenie produkcji energii elektrycznej z mikroinstalacji fotowoltaicznych na terenie Polski. Nowa edycja programu ma ruszyć w I kwartale 2022 r. Więcej na temat zmian można przeczytać w artykule "Zmiany w dopłatach na ogrzewanie i fotowoltaikę. W większości bolesne".

3. "Czyste powietrze" do 37 tys. zł na wymianę kopciucha

Kolejnym programem rządowym promującym inwestycje w ekologię jest "Czyste powietrze" prowadzony przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Z dofinansowania w ramach programu mogą skorzystać właściciele domów jednorodzinnych, którzy rozpoczęli inwestycję do 6 miesięcy przed złożeniem wniosku, jednak nie wcześniej niż 15 maja 2020 r. W nowej edycji można skorzystać również ze wsparcia finansowego na inwestycje już ukończone.

Zmiany weszły w życie od 1 lipca 2021 r. W programie "Czyste powietrze" obowiązują także nowe, wyższe niż dotychczas, progi dochodowe, które uprawniają do wyższej dotacji. Maksymalnie otrzymać można 37 tys. zł - w podwyższonym poziomie dofinansowania. Wyższa dotacja przeznaczona jest dla osób, których przeciętny miesięczny dochód na jednego członka w gospodarstwie domowym nie przekracza 1564 zł netto w gospodarstwie wieloosobowym lub 2189 zł netto w gospodarstwie jednoosobowym. Natomiast standardowy poziom dofinansowania - czyli 30 tys. zł - przysługuje osobom uzyskującym dochody nieprzekraczające 100 tys. zł. w ciągu roku.

Więcej na temat dopłat do wymiany pieców pisał Marcin Kaźmierczyk w artykule pt. "Miliony na wymianę pieców węglowych do wzięcia, a zegar tyka. Gdzie i ile można otrzymać?".

4. Ulga na termomodernizację

Koszty poniesione na rozwiązania poprawiające efektywność energetyczną domu oraz ekologiczne źródła ciepła i prądu można częściowo odliczyć w ramach ulgi termomodernizacyjnej w rocznym rozliczeniu podatku dochodowego. Właściciel budynku, który poniósł wydatek przyczyniający się do spadku zużycia energii elektrycznej, może maksymalnie odliczyć 53 tys. zł. Co istotne, jeśli właścicielami domu są małżonkowie, limit 53 tys. zł przysługuje każdemu z nich. Łącznie w takiej sytuacji mogą odliczyć maksymalnie 106 tys. zł. Kwotę można rozłożyć na okres maksymalnie 6 lat, jeżeli kwota odliczenia przewyższa roczny dochód podatnika.

Z ulgi termomodernizacyjnej może skorzystać osoba, która jest właścicielem lub współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego i rozlicza się z fiskusem za pomocą podatku według skali podatkowej (17 proc. i 32 proc.), według 19 proc. stawki podatku lub ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Katalog materiałów i usług, które można odliczyć jest szeroki zawiera m.in. materiały budowlane wykorzystywane do docieplenia budynku, kotły grzewcze czy pompy ciepła. Pełną listę materiałów i usług prezentowaliśmy w artykule „106 tys. zł do odliczenia dla małżonków w uldze termomodernizacyjnej”.

5. Oszczędzanie

Czwarty sposób na niższe rachunki za prąd jest dostępny dla każdego. Nie zależy od wysokości dochód na osobę w gospodarstwie domowym, a korzystać z niego mogą wszyscy bez względu na to, czy mieszkają w domu wolnostojącym, szeregówce czy mieszkanie w bloku. Tym sposobem jest oszczędzanie, a dokładniej zmiana nawyków z tych, które powodują marnowanie i nadmierne zużycie energii elektrycznej na te wpisujące się w ruch "less waste".

Jakie zmiany wdrożyć, żeby zauważyć niższe zużycie prądu na rachunkach? Po pierwsze: wyłączyć sprzęty na noc oraz nie zostawiać ich w trybie czuwania w ciągu dnia, ponieważ pobierają wtedy energię. Również zmniejszczenie o pół stopnia temperatury w lodówce jest sposobem ograniczenie zużycia energii.

6. Urządzenia energooszczędne

Innym sposobem na oszczędzanie jest systematyczna wymiana urządzeń na energooszczędne. Stare pralki, telewizory, zmywarki, lodówki oraz mikrofalówki pochłaniają zdecydowanie więcej energii elektrycznej niż nowe urządzenie. Przy awarii warto zastanowić się nad kupnem nowocześniejszego sprzętu, który zużywa mniej wody i prądu.

Dominika Florek