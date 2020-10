Jak nowe obostrzenia wpłyną na gospodarkę Polski? "Czarne chmury nad 2021 r."

Czerwono na mapie targów

Co trzecia firma z branży targowej do końca roku zwolni połowę załogi - wynika z badań Polskiej Izby Przemysłu Targowego. Jej przedstawiciele alarmują, że wprowadzenie czerwonych stref w największych miastach Polski doprowadzi je do upadłości - podaje piątkowa "Gazeta Wyborcza".