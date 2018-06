Jak nie stracić na wakacjach?

Zaczynamy wakacje. Z tej okazji dziś nasi eksperci opowiedzą jak je spędzić i na co uważać, by nie wrócić do domu z pustym portfelem i pretensjami.

Zaczniemy od pieniędzy, a w zasadzie walut. Dr Michał Kisiel z portalu bankier.pl przedstawi najciekawsze rozwiązania branży fintech, które mogą okazać się przydatne na wyjeździe zagranicznym.

Jak sprawdzić, czy ośrodek, w którym przebywają nasze dzieci, spełnia standardy sanitarne, czy warto szczepić się na odkleszczowe zapalenie mózgu i na co zwracać uwagę, by w kawiarni nie zarazić się salmonellą - opowie minister Marek Posobkiewicz, Główny Inspektor Sanitarny.

Podczas zagranicznego wyjazdu szczególnie organizowanego samodzielnie może się zdarzyć, że na przykład hotel jednak nie ma miejsc mimo naszej rezerwacji albo kupione urządzenie psuje się lub nie działa prawidłowo. W takich sytuacjach może pomóc nam kontakt z Europejskim Centrum Konsumenckim. O jego pracy i współpracy z konsumentami opowie Katarzyna Słupek.

Na wyjazd warto się ubezpieczyć.wyjaśni Marcin Jaworski z biura Rzecznika Finansowego.

I wreszcie – co robić, gdy zorganizowana przez biuro podróży wycieczka wygląda inaczej niż obietnica z kolorowego folderu. Jak szybko reagować, do kogo się zgłosić i na co możemy liczyć wytłumaczy Maciej Czapliński z Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

To jest Puls Biznesu do słuchania, przed mikrofonem Marcin Dobrowolski, zapraszam na program.