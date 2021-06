„Jak nie stoły, to ulica”. Czerwiec pod znakiem protestów

fot. Bartłomiej Kudrowicz / / FORUM

„Jak nie stoły, to ulica” – czytamy na plakacie manifestacji w walce o przyszłość i niezależność energetyczną. Kolejne grupy zawodowe powołują komitety strajkowe i szukają sprzymierzeńców wśród organizacji pracowniczych.

Powolne wychodzenie z pandemii sprzyja mobilizacji różnych grup pracowniczych. W czerwcu na ulice wyjdą pielęgniarki, położne i górnicy. Protest zapowiedziała również Służba Więzienna.

Protest pielęgniarek i położnych

Na 7 czerwca 2021 roku zapowiedziano protest pielęgniarek i położnych. Odbędzie się strajk ostrzegawczy i akcja protestacyjna. Są to poniekąd ostrzejsze działania niż te, które odbyły się 12 maja 2021 roku, kiedy to pielęgniarki i położne strajkowały przeciwko nowelizacji ustawy mówiącej o płacach w ochronie zdrowia. Według nowej siatki płac najniższe wynagrodzenie pielęgniarek ma wynosić 3772 zł brutto w przypadku osób, które nie posiadają tytułu specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia.

fot. / / OZZPiP

Po proteście strony spotkały się. W posiedzeniu wzięli udział Adam Niedzielski i Maciej Miłkowski. Zdaniem Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych ministrowie wykazali się niezrozumieniem sytuacji zawodowej tej grupy i oczekiwali rezygnacji z dotychczas zgłoszonych postulatów. Ponownie podjęto rozmowy 17 maja, OZZPiP postanowiło opuścić spotkanie po tym, jak związek został pozbawiony możliwości indywidualnego spotkania ze stroną rządową.

W działaniach zapowiedzianych przez pielęgniarki i położne głównym wydarzeniem ma być strajk ostrzegawczy w szpitalach na terenie całej Polski i akcje solidarnościowe wspierające działania pielęgniarek i położnych. Protest popierają inne grupy związane z ochroną zdrowia, między innymi Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy.

– Ochrona zdrowia jest niezwykle ważna dla każdego człowieka, dlatego rządy państw, które troszczą się o swoich obywateli, troszczą się również o to, aby system ochrony zdrowia był sprawny, a pracujący w nim ludzie byli odpowiednio docenieni. W Polsce można odnieść wrażenie, że rząd i Sejm działają dokładnie odwrotnie: złymi warunkami pracy i płacy zniechęcają medyków do zatrudniania się w publicznych podmiotach leczniczych, pogarszając w ten sposób zarówno dostępność, jak i jakość opieki zdrowotnej. Wydaje się nawet, że chcą „wygnać” polskich medyków z kraju i zastąpić ich – jeszcze gorzej wynagradzanymi – pracownikami z krajów spoza UE. OZZL podobnie jak OZZPiP protestuje przeciwko temu, nie tylko w interesie pracowników, ale i pacjentów – podał Krzysztof Bukiel, przewodniczący OZZL, w komunikacie w sprawie poparcia dla strajku ostrzegawczego OZZPiP.

Protest energetyków

Już od kilkunastu miesięcy trwają protesty w zakładach pracy z uwagi na zapowiadaną transformację energetyczną. 11 maja powołano Ogólnopolski Komitet Protestacyjno-Strajkowy w grupach kapitałowych PGE, Tauron, Enea i Energea. Jak podaje OPZZ, pracownicy oczekują między innymi wyjaśnienia planu wydzielenia z grup energetycznych aktywów wytwórczych opartych na węglu i skupienia ich w Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego. Związkowcy oczekują doinwestowania krajowego systemu energetycznego w oparciu o konwencjonalne i stabilne bloki energetyczne.

Zrzeszenie Związków Zawodowych Energetyków podało, że protest łączą następujące hasła:

łamanie zasad współpracy ze stroną związkową w zakresie wprowadzania zmian strukturalnoorganizacyjnych,

niezrozumiałe restrukturyzacje poszczególnych działalności gospodarczych i bagatelizowanie negatywnych skutków społecznych (przykład: PGE),

zmniejszanie środków przeznaczanych na inwestycje i eksploatację urządzeń energetycznych, co przełoży się na jakość świadczonych usług dystrybucyjnych i trwałość urządzeń,

łamanie z premedytacją praw pracowniczych i zawartych porozumień (przykład: wypowiedzenie porozumienia etatyzacyjnego w PGE Obrót S.A.),

zaniechanie wywiązywania się z podpisanych porozumień płacowych (przykład: PGE Dystrybucja S.A.), brak woli do przeprowadzania regulacji płacowych w spółkach Grup Kapitałowych przy systematycznie narastającej inflacji i wzrastającej drożyźnie (przykład: wszystkie Grupy), w konsekwencji realny spadek dochodów,

wypowiadanie Zakładowych i Ponadzakładowych Układów Zbiorowych Pracy (przykład: Grupa ENERGA),

brak jasnych i czytelnych założeń dotyczących tworzenia i funkcjonowania z założenia nierentownej Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego,

brak woli objęcia pracowników mających przejść do NABE pakietem osłonowym podobnie jak górników węgla kamiennego,

brak realizacji działań mających na celu budowanie suwerenności energetycznej kraju opartej na krajowych zasobach, związanej z rozwojem i doinwestowaniem krajowego systemu energetycznego w oparciu o energetykę konwencjonalną.

Protest odbędzie się 9 czerwca 2021 roku o godzinie 12:00. Podano już trasę przemarszu: Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej – PGE Polska Grupa Energetyczna - Ministerstwo Aktywów Państwowych – Ministerstwo Rozwoju Pracy i Technologii – Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.

fot. / / OPZZ

Protest w Służbie Więziennej

Sprzeciw wobec działań rządu wyraża również Służba Więzienna. W rozmowie z InfoSecurity24.pl przewodniczący Zarządu Głównego NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa Czesław Tuła mówi, że pracownicy chcą usiąść do stołu i rozmawiać.

Rozpoczęcie akcji prestacyjnej jest podyktowane przede wszystkim brakiem realizacji podpisanego 19 listopada 2018 roku porozumienia, w którym umieszczono postulaty na temat prac nad dodatkami służbowymi. „W dokumencie napisano, że rząd wspólnie ze związkami zawodowymi opracuje projekt ustawy modernizacyjnej na lata 2021-2024. Podeszliśmy do tego tematu w sposób bardzo wyrozumiały, zdając sobie sprawę z tego, że trwa pandemia, to ciężki rok. Doszliśmy więc do wniosku, że nie będziemy aż tak bardzo naciskać. Liczyliśmy jednak na to, że usiądziemy do stołu i będziemy rozmawiać o tym, jak ten projekt powinien wyglądać”, powiedział Czesław Tuła w rozmowie z serwisem.

Najważniejsza dla Służby Więziennej jest obecnie ustawa modernizacyjna. Funkcjonariusze oczekują również reformy dodatków służbowych. Pracownicy chcą, aby dodatek przekonywał doświadczonych do pozostania w formacji, aby nie odchodzili z pracy po 15 czy 25 latach.

10 czerwca odbędzie się pikieta przed Centralnym Zarządem Służby Więziennej. Podczas protestu zostaną odczytane postulaty, które następnie będą przekazane premierowi, wicepremierowi i ministrowi sprawiedliwości. Jeśli rządzący nie zajmą konkretnego stanowiska, to zostanie przeprowadzona manifestacja.