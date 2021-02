Jak nie sparzyć się na hossie [Podcast]

Puls Biznesu

Goście podcastu "PB do słuchania" mówią o pandemicznej spekulacji giełdowej, inwestorskim ryzyku i o tym, co można zrobić z naganiaczami.



Na warszawskiej giełdzie jest dziś znacznie więcej inwestorów indywidualnych niż rok temu - widać to w statystykach obrotów i liczbie aktywnych rachunków maklerskich. Na giełdzie zrobiło się dobrze, podczas gdy na całym świecie zrobiło się źle - i w przypadku warszawskiego parkietu dobrze zrobiło się w pierwszym rzędzie akcjonariuszom spółek, które w taki czy inny sposób korzystały na pandemii.



W przypadku wielu spółek nadzwyczajnych pandemicznych zysków wcale nie było - inwestorom do wywindowania kursu wystarczały bowiem mniej lub bardziej mgliste zapowiedzi skorzystania na pandemii dzięki nowym lekom, testom na COVID i tego rodzaju wynalazkom.



W „PB do słuchania" eksperci z rynku kapitałowego mówią o różnych aspektach koronahossy na GPW - a także o zwyczajnym, bezczelnym naganianiu na akcje różnych spółek w warunkach giełdowej gorączki. W założeniu podcast ten ma nieść pewien walor edukacyjny, szczególnie dla początkujących inwestorów, ale giełdowi koneserzy niech się nie martwią - znajdzie się tu też coś dla nich.

Pierwszy gość to Grzegorz Zalewski, ekspert DM BOŚ i prezes Wydawnictwa Linia. U progu koronawirusowej hossy przestrzegał drobnych inwestorów przed tym, by nie myśleli, że "tym razem będzie inaczej" - a teraz mówi o podobieństwach między COVID-ową bańką i poprzednimi bańkami na giełdzie, o psychologicznych mechanizmach, które widać u inwestorów w czasie hossy - i o urokach spekulacji.

Drugim gościem jest Agnieszka Gontarek, dyrektor działu emitentów warszawskiej giełdy. Odpowiada na pytania o to, co tak naprawdę GPW jako instytucja może zrobić, by zdyscyplinować nie do końca uczciwych - a na pewno nie do końca konkretnych - emitentów, którzy raportami bieżącymi rozbudzają inwestorskie nadzieje, a także opowiada o działaniach edukacyjnych, podejmowanych przez giełdę.

Następnie Tomasz Wyłuda, dyrektor biura inwestycji kapitałowych Credit Agricole, dzieli się opinią o internetowych specjalistach od inwestowania, sprzedających swoje dobre rady giełdowemu narybkowi. Mówi też o giełdowych modach i o tym, czy organizujący się w internecie drobni inwestorzy mogą stać się poważną siłą na giełdzie.

Adrian Kowollik, partner zarządzający w East Value Research, mówi o tym, jak warszawska giełda wygląda z zagranicy, jakie są konsekwencje braku rekomendacji dla małych spółek - i odpowiada na pytanie o to, dlaczego inwestorzy mieliby traktować jako wiarygodne rekomendacje jego biura, za które często płacą sami emitenci.

Ostatni gość to jeden z najważniejszych państwowych urzędników. Tomasz Chróstny, prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, opowiada o pierwszej, wysokiej karze, nałożonej za naganianie w internecie na "świetne" inwestycje - na razie nie w przypadku giełdy, tylko piramidy finansowej, ale giełdowi naganiacze też nie powinni czuć się bezpiecznie.

