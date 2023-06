– Kiedy pytamy nastolatków, w co można inwestować, często pierwsza, druga albo trzecia odpowiedź na to pytanie to kryptowaluty – mówi Izabela Kozakiewicz-Frańczak o organizowanych przez siebie "Trampkach na giełdzie", spotkaniach dzieci i młodzieży z ludźmi rynku kapitałowego.

– Nie mam nic przeciwko krypto, ale jeśli nie będziemy dostatecznie szybko tłumaczyć, jakie ryzyko wiąże się z niektórymi nowymi inwestycjami, po latach pewnie znowu okaże się, że kolejne tysiące czy miliony inwestorów straciły, a kolejna klasa aktywów inwestycyjnych zostanie przekreślona – mówi dziennikarka i pomysłodawczyni "Trampek", nie kryjąc nawiązania do pamiętnych afer w związku z AmberGold, GetBack czy teraz - licznymi sporami sądowymi w sprawie kredytów frankowych.

Namawia do zapoznawania młodych z różnymi klasami aktywów, bo - jak mówi - rynek akcyjny, walutowy, ETF-owy czy surowcowy mogą być równie pasjonujące w sensie szybkości. Przekonuje też, że świadome, aktywne inwestowanie może być bardziej interesujące niż tak lubiany przez młodych gaming.

Jak zainteresować dzieci inwestowaniem?

W dziewiątym odcinku podcastu Bankier.pl "Rodziconomia" goszczę Izabelę Kozakiewicz-Frańczak, dziennikarkę, właścicielkę firmy badawczej iKsync, a prywatnie mamę, która idąc za inspiracją swojego syna, powołała do życia pomysł praktycznych zajęć z ekonomii dla młodych.

Już pierwsze zajęcia pokazały, że potrzeba wysiłku i niestandardowej formy, żeby wciągnąć młodych uczestników w żywą dyskusję o finansach. Jak mówi, reakcje różnych grup wiekowych są odmienne.

– Maluchy do 11. roku życia to prawdziwy żywioł, są otwarte i w zasadzie chłoną wszystko. Z takimi, które mają 12, 13, 14 lat jeszcze można porozmawiać o przedsiębiorczości i finansach, myślą już trochę inaczej. Do 15-, 16-latków trzeba już umieć dotrzeć, mają dużo blokad, boją się w grupie powiedzieć coś, żeby nie zabrzmieć dziwnie w oczach kolegów. To pokazuje, kiedy jest najlepszy moment na edukację finansową i kiedy najłatwiej zainteresować nią młodych – opowiada Izabela Kozakiewicz.

Rozmawiamy też o tym, co działa na zajęciach z podstaw inwestowania, a co niekoniecznie. – Kiedy pokazujesz im (dzieciom - red.) kogoś, kto aktywnie działa w mediach społecznościowych, (młodzi - red.) często mówią "wow", to robi na nich wrażenie. Ale social media nie są konieczne, bo doceniają też kogoś, kto po prostu ma swoje wymierne osiągnięcia. Trzeba znaleźć metodę, jak pokazać ekspertów reprezentujących instytucje finansowe i mających dużą wiedzę w taki sposób, żeby zaciekawić młodych. To nie jest łatwe, ale jest możliwe – opowiada o spotkaniach, na które specjaliści obowiązkowo przychodzą zresztą w tytułowych trampkach.

Posłuchaj mojego podcastu. Dowiesz się z niego również:

dlaczego Iza nie uznaje kieszonkowego,

jak (mimo to) zaszczepia w swoich dzieciach zainteresowanie finansami.

– Najważniejsze jest dla mnie, żeby moje dzieci odpowiedzialnie dokonywały wyborów konsumenckich – mówi bohaterka 9. odcinka podcastu "Rodziconomia".

