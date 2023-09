Jak nastroje konsumenckie wpływają na detalistów

Goście PB do słuchania analizują nastroje konsumenckie, ich wpływ na sprzedaż detaliczną, ruch w sklepach i perspektywy handlu na najbliższe kwartały.

Na przełomie 2022 i 2023 roku, gdy inflacja w Polsce zbliżała się do 20 proc., na spotkaniach z zarządami dużych detalistów można było usłyszeć, że - tu cytat z szefa finansów grupy Pepco – „konsumenci są pod dużą presją i jeszcze bardziej niż zwykle szukają oszczędności, co sprzyja kanałowi dyskontowemu".

W ostatnim czasie spółki detaliczne publikowały wyniki za pierwsze półrocze i, mówiąc oględnie, szału nie było - również w dyskontach, a Pepco zanotowało właśnie spektakularny spadek na giełdzie po obniżeniu prognoz.

Dlatego w tym odcinku PB do słuchania eksperci mówią, jak w Polsce wyglądają teraz nastroje konsumenckie, jak przekłada się to na konsumpcję i sprzedaż - i czego możemy oczekiwać w bliższej i dalszej przyszłości.

Na początek Marcin Kujawski, starszy ekonomista w Banku BNP Paribas, tłumaczy, czym tak naprawdę nastroje konsumenckie są, jaki jest ich wpływ na sprzedaż detaliczną, co się zmieniło w wyniku pandemii – i jak sytuacja wygląda teraz.

Następnie Łukasz Wachełko, analityk Wood & Company specjalizujący się w sektorze detalicznym, mówi o wynikach spółek z branży, o tym, czy widać w nich zaciskanie pasa – i kto radzi sobie lepiej niż inni.

Skłonność konsumentów do zakupów można analizować na podstawie danych GUS czy wyników finansowych spółek, a można też obserwować na własne oczy, na przykład wybierając się do galerii handlowej i porównując tłok w niej do tego, co widziało się kiedyś. W ubiegłym roku odwiedzalność centrów handlowych, które opustoszały przy okazji covidu, niemal wróciła do poziomu przedpandemicznego A jak to wygląda w tym roku? I czy wysoka inflacja oraz słabe nastroje konsumenckie wpłynęły na rzadsze odwiedziny w galeriach lub ograniczenie zakupów? O tym wszystkim mówi Krzysztof Poznański, dyrektor generalny Polskiej Rady Centrów Handlowych.

Pandemia sprawiła, że ograniczyliśmy zakupy w sklepach stacjonarnych, ale zaczęliśmy znacznie więcej wydawać w internecie. Największy boom e-zakupowy jest już za nami, ale jak jest teraz? Co miesiąc możemy przeczytać o tym w danych GUS, a nieco wcześniej - w danych firmy Baselinker, które publikujemy również w PB. Kacper Rozenbaum, szef parterstw strategicznych w Baselinkerze, tłumaczy skąd właściwie jego firma wie, jak kształtuje się sprzedaż polskich e-sklepów, co konkretnie analizuje i jaka jest jej metodologia – oraz co widać w wynikach w ostatnich miesiącach.

Ignacy Morawski, ekonomista Pulsu Biznesu, w jednej z ostatnich analiz pisał, że „Polacy są w lepszych nastrojach, ale boomu z tego nie będzie”. A co będzie? I co Polacy zrobią z dodatkowymi pieniędzmi w portfelu, które pojawią się np. po podniesieniu świadczenia 500+? Odpowiedzi na te pytania można usłyszeć w ostatniej rozmowie odcinka. Zapraszamy do słuchania.