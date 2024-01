Jak mieszkają Europejczycy? Polacy zdecydowanie stawiają na własność i domy

Kraków i Sopot stają do walki z najmem krótkoterminowym. "Nie możemy doprowadzić do sytuacji kryzysowej" O powołanie zespołu, który zająłby się pilnym przygotowaniem zmian ustawowych w zakresie turystycznego najmu krótkoterminowego, zwróciły się do ministra sportu i turystyki władze Krakowa i Sopotu.