Jak kupić węgiel od samorządu? Trzeba będzie złożyć wniosek o zakup preferencyjny

fot. KWS / / Bankier.pl

Aby kupić węgiel od samorządu, mieszkańcy będą składali do gminy wniosek o zakup preferencyjny - wskazała w komunikacie KPRM. Gmina będzie mogła prowadzić dystrybucję węgla m.in. poprzez własne jednostki organizacyjne, wybrane spółki czy umowę ze składem węgla.

Informacja Kancelarii Prezesa Rady Ministrów dotyczy przyjętego w piątek przez rząd projektu ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe.

"Rząd chce ułatwić samorządom dystrybucję węgla na potrzeby mieszkańców. Dzięki rządowemu wsparciu, cena węgla sprzedawanego przez samorządy będzie bardzo atrakcyjna" - przekazała Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w komunikacie zamieszczonym na swojej stronie internetowej.

Jak podała KPRM, gminy, spółki gminne i związki gminne będą mogły kupować węgiel od importerów po 1,5 tys. zł za tonę, by następnie sprzedawać go mieszkańcom po nie więcej niż 2 tys. zł za tonę. "Po uwzględnieniu dodatku węglowego, który wynosi 3 tys. zł, efektywna cena węgla za 1 tonę wyniesie dla mieszkańców tylko 1 tys. zł" - wskazała KPRM.

"Dzięki wsparciu rządu, samorządy będą mogły kupić węgiel od importerów (PGE Paliwa oraz Węglokoks) za maksymalnie 1,5 tys. zł za tonę, a następnie sprzedać go mieszkańcom po nie więcej niż 2 tys. zł za tonę. Różnica w postaci 500 zł (za tonę), to środki na pokrycie kosztów dystrybucji węgla przez gminy, np. koszty transportu" - wskazano. Jak dodano, cena węgla sprzedawanego przez samorządy "będzie bardzo atrakcyjna". Aktualna cena węgla na rynku to 2,7-3,5 tys. zł za tonę.

Jak kupić węgiel od samorządu?

"Aby kupić węgiel od samorządu, mieszkańcy będą składali do gminy wniosek o zakup preferencyjny. Rozwiązanie będzie dostępne dla osób, które są uprawnione do dodatku węglowego. Po uwzględnieniu dodatku węglowego, który wynosi 3 tys. zł, efektywna cena węgla za 1 tonę wyniesie tylko 1 tys. zł. Limity dotyczące zakupu węgla zostaną ujęte w rozporządzeniu do ustawy" - czytamy.

Uproszczone zostaną formalności związane z zakupem i sprzedażą węgla przez gminy. Samorządy będą zwolnione ze stosowania Prawa Zamówień Publicznych i z wystawiania świadectwa pochodzenia węgla.

Ponadto, gmina będzie mogła prowadzić dystrybucję węgla poprzez własne jednostki organizacyjne; wybrane spółki, np. komunalne; umowę ze składem węgla; umowę z inną gminą.

"Gminy, które kupiły węgiel do sprzedaży przed wejściem w życie nowych przepisów, będą mogły wnioskować o zwrot różnicy w cenie" - czytamy.

Jak podała KPRM, nowe rozwiązania mają wejść w życie z dniem następującym po ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw.

autor: Aneta Oksiuta

aop/ ktl/