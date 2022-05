Jak kartą to zbliżeniowo. Polacy biją kolejne rekordy

fot. FREEDOM-ELEMENT / / Shutterstock

Płatności zbliżeniowe biją w Polsce rekordy popularności. Jak wynika z najnowszych danych NBP, w czwartym kwartale 2021 r. udział płatności zbliżeniowych w ogólnej liczbie bezgotówkowych płatności kartowych wynosił już 97,5 proc. W omawianym okresie kartami płatniczymi w formie zbliżeniowej w Polsce przeprowadzono 1,7 mld transakcji.

Narodowy Bank Polski co kwartał publikuje dane na temat rynku kart płatniczych w Polsce. Najnowszy raport dotyczy czwartego kwartału 2021 r. Dowiadujemy się z niego, że na koniec roku na rynku działało już 43,3 mln kart płatniczych, czyli o 470 tys. więcej niż we wrześniu 2021 r. W tej puli najwięcej jest kart debetowych, bo aż 35,7 mln sztuk. Na drugim miejscu były karty kredytowe, których było nieco powyżej 5 mln. Ich udział w rynku systematycznie maleje. Trzecie miejsce należało do kart przedpłaconych, których było 2,2 mln. Wymierającym gatunkiem są natomiast karty obciążeniowe, których w grudniu było nieco powyżej 182 tys.

Ogromna popularność kart zbliżeniowych

Zdecydowana większość kart posiada funkcję zbliżeniową – 40,2 mln plastików. Ich udział w ogólnej liczbie kart płatniczych wynosił już 92,9 proc. i jest to wartość najwyższa z dotychczas notowanych. Na koniec grudnia 2021 r. wszystkich zbliżeniowych instrumentów płatniczych, bazujących na kartach płatniczych - wliczając w to także: gadżety, stickery czy karty zainstalowane w telefonie - było łącznie 45 mln. W omawianym IV kwartale 2021 r. ich liczba zwiększyła się o 853 tys. szt. (wzrost o 1,9 proc.)

Polacy w czwartym kwartale 2021 r. przeprowadzili łącznie 2,1 mld transakcji kartami. Dominowały transakcje bezgotówkowe, których było 1,9 mld. Jak podaje NBP, transakcje bezgotówkowe stanowiły już 93,6 proc. łącznej liczby wszystkich transakcji kartami. Pozostałe 6,4 proc. wszystkich transakcji stanowiły transakcje gotówkowe, czyli wypłaty z bankomatów, wypłaty w kasach banków lub wypłaty sklepowe (cash back). Wartość transakcji bezgotówkowych wyniosła 137,2 mld zł.

W IV kwartale 2021 r. kartami płatniczymi w formie zbliżeniowej w Polsce przeprowadzono 1,7 mld transakcji. W porównaniu do poprzedniego kwartału liczba transakcji była mniejsza o 60,6 mln (spadek o 3,4 proc.). W IV kwartale 2021 r. udział płatności zbliżeniowych w ogólnej liczbie bezgotówkowych płatności kartowych wynosił 97,5 proc. (w poprzednim okresie wynosił 97 proc.).

Więcej płatności kartami w internecie

Odnotowano też wzrost transakcji kartami w Internecie o 7 proc. Według danych od agentów rozliczeniowych w IV kwartale 2021 r zrealizowano 48,8 mln transakcji kartami płatniczymi. Wartość transakcji w Internecie opiewała na kwotę 7,4 mld zł i była większa aż o 1,15 mld zł (wzrost o 19 proc.) w porównaniu do poprzedzającego kwartału.

Z raportu NBP dowiadujemy się ponadto, że tradycyjnie wzrosła liczba terminali POS, w których możemy płacić kartami. Takich urządzeń było już na rynku ponad 1,1 mln. Nastąpił także wzrost liczby punktów handlowo-usługowych, które są przystosowane do akceptacji kart płatniczych. Na koniec 2021 r. punktów tego typu było 818,4 tys., czyli więcej o 26,6 tys. w porównaniu do końca września.

W czwartym kwartale przybyło też 40 bankomatów. Choć w tej kategorii od lat obserwujemy trend spadkowy. Na koniec grudnia 2021 r. w Polsce było 21 396 bankomatów. Tymczasem jeszcze w 2019 r. takich urządzeń działało na rynku ponad 22 700. W IV kwartale 2021 r. w bankomatach przeprowadzono 146 mln operacji. W porównaniu do okresu poprzedzającego jest to spadek o 6,9 mln transakcji (mniej o 4,5 proc.).