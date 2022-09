Jak gaz i energia przyduszają gospodarkę?

fot. Rozhnovskaya Tanya / / Shutterstock

Idzie jesień, potem zima – i w tym roku może być nam naprawdę zimno. Ceny gazu i energii po rosyjskiej inwazji na Ukrainę poszybowały i wciąż nie mogą się uspokoić. Do podcastu zaprosiliśmy więc przedstawicieli przemysłu oraz rynkowych ekspertów i ekonomistów, by porozmawiać o gospodarczych skutkach wysokich cen i niedoboru surowców.

Na początek zadajemy najważniejsze pytania – czy zimą może nam zabraknąć gazu i jakie jest ryzyko tego scenariusza. Odpowiedzi udziela Marcin Kujawski, starszy ekonomista w banku BNP Paribas, który na początku września opublikował analizę na temat tego, czy grozi nam gazowy kryzys.

Konsekwencje niedoboru gazu mogą rozlać się na liczne sektory gospodarki, czasem dość zaskakujące dla zwykłego konsumenta. Pod koniec sierpnia Polakami wstrząsnęła informacja o tym, że po zawieszeniu produkcji nawozów przez największe grupy chemiczne w kraju duże browary mogą wstrzymać produkcję piwa. O szczegółach i o konsekwencjach niedoboru gazu dla branży mówi Bartłomiej Morzycki, dyrektor generalny Związku Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego Browary Polskie, reprezentującego trzy największe koncerny na piwnym rynku.

Jeszcze w styczniu opublikowaliśmy podcast pod tytułem „Dlaczego prąd jest taki drogi”. Jednym z gości był wtedy Henryk Kaliś, pełnomocnik zarządu do spraw zarządzania energią elektryczną w Zakładach Górniczo-Hutniczych Bolesław, czyli głównym producencie cynku w naszej części Europy - a jednocześnie prezes Forum Odbiorców Energii Elektrycznej i Gazu oraz Izby Energetyki Przemysłowej i Odbiorców Energii, czyli reprezentant najbardziej energochłonnych części polskiego biznesu. Na początku roku mówił on, że wzrost cen energii może doprowadzić do fali likwidacji w polskim przemyśle, ale na razie kontrakty długoterminowe pozwalają na kontynuację produkcji. A jak jest teraz?

Następną rozmowę zaczynamy od pytania, czy na taki szok, jakiego doświadczamy, można się było w ogóle przygotować. Gościem jest Jarosław Wajer, partner w firmie doradczej EY, w której jest liderem działu energetyki w Polsce i krajach Europy Środkowej, Wschodniej i Południowej.

Na koniec Piotr Danielski, współzałożyciel i wiceprezes spółki DB Energy, opowiada o tym, jak zakłady przemysłowe poprawiają efektywność energetyczną – i jak w ostatnim czasie zmienił się popyt na takie usługi.

Zapraszamy.