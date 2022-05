Tak fundusze UE podwyższyły stopę zatrudnienia w Polsce [Wykresy]

fot. Wiola Wiaderek / / Shutterstock

Od dołączenia Polski do Unii Europejskiej w 2004 r. aż do 2020 r. stopa zatrudnienia w naszym kraju wzrosła o ponad 16 proc. – wynika z raportu Spotdata. Dzięki funduszom europejskim setki tysięcy osób skorzystały z programów aktywizujących zawodowo lub umożliwiających założenie własnej firmy.

Jak wynika z raportu „W jaki sposób fundusze europejskie przyczyniają się do poprawy poziomu życia Polaków?” przygotowanego przez Spotdata, na przestrzeni 16 lat – od dołączenia naszego kraju do UE, aż do końca 2020 r., stopa zatrudnienia w Polsce wzrosła o 16,3 proc w grupie osób od 20 do 64 lat. Jeszcze w 2004 r. Polska traciła do średniej krajów członkowskich kilka punktów procentowych, lecz w 2020 r. stopa zatrudnienia w naszym kraju przewyższała średnią o ok. 2 proc.

Jednocześnie przez te 16 lat Polska utrzymała, tuż obok Malty, najszybszy wzrost stopy zatrudnienia spośród wszystkich krajów członkowskich. Jak wynika z analizy przygotowanej przez autorów raportu, fundusze spójności UE, mające na celu zniwelować różnice ekonomiczne i społeczne w krajach i poszczególnych regionach krajów wspólnoty, zwiększyły ostateczny wynik o 2 punkty procentowe. Co w przełożeniu oznacza ok. pół miliona miejsc pracy więcej.

Fundusze spójności wpływają na nasz rodzimy rynek pracy poprzez dwa kanały: popytowy oraz podażowy. Ten pierwszy wpływa na zwiększenie liczby inwestycji realizowanych ze środków UE, a które bezpośrednio wpływają na zwiększenie popytu na pracowników. Drugi natomiast pomaga w aktywizacji zawodowej i dokształcaniu osób poszukujących zatrudnienia.

W tym drugim aspekcie również widać wpływ funduszy na polski rynek pracy. W 2004 r. Polska miała najwyższą stopę bezrobocia w UE wynoszącą ok. 19 proc., czyli o 9 pp. więcej niż średnia krajów członkowskich. Jednak jak wskazują autorzy raportu, już w 2020 r. stopa bezrobocia w Polsce była dwukrotnie niższa od średniej europejskiej i wynosiła poniżej 4 proc.

Z podsumowania wpływu funduszy spójności na polski rynek pracy, przygotowanego przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, możemy się dowiedzieć, że w latach 2004-21 (do III kwartału), z Programu Wiedza Edukacja Rozwój skorzystało ponad milion osób. Największą grupę stanowiły młode osoby, bo 700 tys., młodych które zostały objęte programami mającymi na celu ich aktywizację zawodową. Ponad 464 tys. osób skorzystało natomiast z funduszy, aby podjąć pracę albo założyć własną działalność gospodarczą. Europejski Fundusz Społeczny daje też możliwość zdobycia doświadczenia studentom. Ponad 60 tys. osób skorzystało ze środków EFS, aby odbyć staż.

