Kolejne dziecko to kilka metrów mieszkania na kredyt mniej

Dodatkowa osoba na utrzymaniu w gospodarstwie domowym oznacza obniżenie zdolności kredytowej. W przypadku powiększającej się rodziny „dwa plus jeden” taki efekt może oznaczać, że kupowane na kredyt mieszkanie będzie mniejsze o 6-10 metrów kwadratowych. Podejście banków jest jednak zróżnicowane.

W sierpniowym rankingu kredytów hipotecznych sprawdziliśmy nie tylko oferty kredytodawców, ale także szacunki zdolności profilowej rodziny w kilku wariantach. Dla zastanawiających się nad zaciągnięciem zobowiązania mamy dobrą informację. Proponowane przez banki kwoty powoli rosną. Dla tych, którzy myślą w międzyczasie o potomku małe przypomnienie – dziecko nieco zmieni finansową wydolność.

Podstawowe założenia zestawienia prezentują się następująco:

O kredyt stara się rodzina „dwa plus jeden” (jedno dziecko).

Co miesiąc gospodarstwo domowe ma do dyspozycji łącznie 13 tys. zł.

Małżonkowie pracują w oparciu o umowy o pracę na czas nieokreślony.

Rodzina zamieszkuje w Warszawie, nie ma obecnie żadnych zobowiązań kredytowych, a historia odnotowana w BIK jest nieskazitelna.

Jedno dziecko i 13 tys. zł – jaki kredyt hipoteczny jest dostępny?

Zakładając, że profilowa rodzina będzie mogła sfinansować z własnych oszczędności 20 proc. mieszkaniowej inwestycji, najwyższą zdolność kredytową miałaby w Banku Pekao. Instytucja ta gotowa byłaby sfinansować wydatek pow. 750 tys. zł (o ponad 50 tys. zł więcej niż miesiąc wcześniej).

Wyższe niż miesiąc wcześniej szacunki, chociaż czasem symbolicznie, przedstawiło łącznie 5 instytucji. Po długim okresie spadków zdolności to potwierdzenie powolnego odwracania się trendu. Wciąż jednak do kwot proponowanych przed serią podwyżek stóp procentowych jest bardzo daleko. We wrześniu 2021 r. gospodarstwo domowe ze zbliżonym dochodem mogło liczyć na ponad 1,2 mln zł kredytu hipotecznego.

Ile zdolności kredytowej zabiera dziecko?

Banki tworzące symulacje poprosiliśmy o oszacowanie maksymalnej zdolności kredytowej rodziny także przy założeniu, że liczba dzieci się zwiększy. W modelu „dwa plus dwa” gospodarstwo domowe w większości banków otrzymałoby nieco okrojone finansowanie.

Przyjmując, że metr kwadratowy nieruchomości kosztuje ok. 10 tys. zł, można powiedzieć, że dodatkowe dziecko odejmuje ok. 6-10 metrów finansowanych z kredytu hipotecznego. Największą różnicę odnotowaliśmy w BOŚ, a w kilku instytucjach szacunki w obu scenariuszach są takie same. Specyficzny przypadek to PKO BP. Uważni czytelnicy Bankier.pl zapewne sami sformułują hipotezę, dlaczego w tej instytucji kolejne dziecko może „dodawać” kilka tysięcy do zdolności kredytowej.