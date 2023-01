Jak dużo można zarobić w branży IT? W 2022 r. podwyżki sięgnęły blisko 30 proc.

Just Join IT - największy w Polsce portal pracy dla branży technologicznej - opublikował „Raport wynagrodzeń i realnych zarobków w IT 2022”. Na potrzeby publikacji przeanalizowano ponad 175 tys. ofert pracy zamieszczonych na portalu w 2022 roku. Oferowane w ogłoszeniach o pracę wynagrodzenia porównano z danymi o realnych zarobkach, zebranymi od 3 tysięcy specjalistów IT. Raport pokazuje, że w 2022 roku rynek pracy w branży IT rozwijał się bardzo dynamicznie.

fot. Kevin Ku / / Pexels

Liczba ofert pracy dla programistów i innych pracowników sektora IT wzrosła o 183% w porównaniu z rokiem 2021. Podwyżki średniego wynagrodzenia wyniosły od 15,9 do 28,3% w przypadku umowy o pracę oraz od 16,5% do 25,1% w przypadku samozatrudnienia. Rozpiętość średnich wynagrodzeń wyniosła od ok. 7,5 tys. zł miesięcznie dla juniora na UoP, do ponad 30 tys. zł dla seniora na B2B.

Raport wykazał również, że najlepiej wynagradzaną specjalizacją w branży IT jest DevOps, a najbardziej poszukiwani specjaliści to programiści JavaScript i Java oraz testerzy aplikacji. Najpopularniejszymi kategoriami wśród specjalistów IT poszukujących pracy były: JavaScript, Testing, Java, PM, Python i .NET.

Średnie realne zarobki na UoP deklarowane przez juniorów i seniorów są nieznacznie niższe od wynagrodzeń podawanych w ogłoszeniach. O blisko 2500 zł brutto mniej niż w ofertach, zarobią natomiast midzi na UoP. W przypadku kontraktów B2B juniorzy deklarują realne zarobki niższe o kilkaset złotych od podawanych w ogłoszeniach, u midów jest to średnio prawie 500 zł więcej, a u seniorów prawie 4000 zł różnicy na korzyść rzeczywistych wynagrodzeń.

„Rynek jest wciąż na fali wznoszącej, a rekordowo wysoka liczba ogłoszeń, sięgająca ponad 175 tys., wskazuje nie tylko na ciągły rozwój technologiczny firm, lecz także pokazuje, jak duże jest zapotrzebowanie na specjalistów i jak ten deficyt kształtuje zarobki. Pracodawcy są skłonni wciąż płacić więcej za najlepsze talenty, a podwyżki rzędu 15-30% nie stanowią dla nich wyzwania. Dobra passa branży trwa, a wybór kariery w IT jest wciąż najbardziej opłacalnym z możliwych” – powiedział Piotr Nowosielski, CEO Just Join IT.

Pełen raport jest dostępny na stronie raport.justjoin.it

Źródło: Just Join IT