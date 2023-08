Jak Polacy wybierają stacje benzynowe? To najbardziej decydujące czynniki

Cena paliwa jest czynnikiem decydującym przy wyborze stacji benzynowej dla 41 proc. ankietowanych, na drugim miejscu znajduje się lokalizacja stacji. Blisko dwie trzecie badanych kierowców dołączyłoby do nowego programu lojalnościowego w zamian za możliwość skorzystania z promocji na paliwo - wynika badania PAYBACK Opinion Poll.

fot. Maria Sbytova / / Shutterstock

Z badania wynika, że to, czy stacja benzynowa znajduje się po drodze, jest najważniejsze dla 36 proc. tankujących respondentów. Wśród ważnych czynników związanych z wyborem stacji benzynowej pojawiła się również dostępność programów lojalnościowych (9,7 proc.) i promocje (9,6 proc.).

Blisko 44 proc. ankietowanych deklaruje, że znacząca obniżka cen skłoniłaby ich do tankownia na stacji benzynowej innej marki niż zwykle. Z tego 32,2 proc. ankietowanych zdecydowałoby się na zmianę marki stacji przy obniżce ceny litra paliwa o 30-40 groszy. Z kolei dla 16 proc. badanych obniżka nawet poniżej 30 gr byłaby wystarczającym argumentem na zmianę stacji. Blisko 25 proc. respondentów do zmiany stacji skłoniłaby obniżka na poziomie 40-50 groszy/litr, a 27,3 proc. przekonałoby się do nowej marki przy obniżeniu ceny powyżej 50 groszy za litr paliwa.

Blisko 38 proc. ankietowanych pojechałoby zatankować auto o konkretnej godzinie, gdyby cena paliwa była wtedy niższa. Ponad 28 proc. badanych zaznacza, że nie są skłonni jechać zatankować samochód w określonych ramach czasowych po to, by skorzystać ze zniżki.

Wyniki badania PAYBACK Opinion Poll wskazują, że programy lojalnościowe są jednym ze sposobów zarówno przyciągnięcia nowych klientów, jak i budowania bliższych relacji z już obecnymi. Ponad 65 proc. ankietowanych dołączyłoby do nowego programu lojalnościowego w zamian za możliwość skorzystania z promocji na paliwo. 29 proc. osób nie deklaruje jednoznacznej odpowiedzi, a 6 proc. badanych nie skorzystałoby z takiej opcji.

Wyniki badania wskazują, że 43 proc. ankietowanych kierowców ze względu na inflację zmieniło swoje nawyki za kierownicą. Ponad jedna trzecia z nich częściej stosuje ecodriving, a 26,3 proc. respondentów zaczęło ograniczać jazdę samochodem.

Badanie przeprowadzone zostało w lipcu 2023 roku. Celem badania było przeanalizowanie kluczowych czynników, wpływających na decyzje zakupowe, związane z tankowaniem samochodu oraz przeanalizowanie wpływu inflacji na nawyki Polaków związane z jazdą samochodem. Liczba respondentów wynosiła 684. (PAP Biznes)

seb/ asa/