Jak Polacy powierzają oszczędności rządowi [Wykres dnia]

Inflacja przyspiesza, a oferta banków dla oszczędzających pozostaje nieatrakcyjna, dlatego coraz więcej Polaków decyduje się na powierzenie pieniędzy rządowi. We wrześniu liczba posiadaczy obligacji oszczędnościowych Skarbu Państwa przekroczyła 200 tysięcy osób.

W obliczu zbliżającej się do 6 proc. inflacji CPI oraz niskiego oprocentowania depozytów bankowych na skutek utrzymywania niskich stóp proc. przez NBP rośnie popularność obligacji detalicznych Skarbu Państwa. Od marca na zakup rządowych papierów co miesiąc decyduje się ponad 30 tys. osób - wynika z danych Ministerstwa Finansów.

Bankier.pl na podstawie danych Ministerstwa Finansów

Inwestorzy lokują w obligacjach detalicznych ponad 3 mld zł miesięcznie, jednak za ok. połowę tej kwoty odpowiada rolowanie papierów trzymiesięcznych. Na koniec września oszczędzający powierzyli rządowi ok. 55 mld zł - wynika z szacunków Bankier.pl na podstawie danych MF. To niemal 3 razy więcej niż raptem 3 lata temu, ale nadal niewiele w porównaniu z kwotami trzymanymi w bankach.

Na koniec sierpnia gospodarstwa domowe miały na kontach niemal 856 mld zł, a na lokatach do dwóch lat: ponad 150 mld zł. W przypadku tych ostatnich w ciągu raptem półtora roku kwota skurczyła się prawie o połowę.

Obligacje oszczędnościowe Skarbu Państwa w swoim portfelu inwestycyjnym ma już ponad 200 tys. osób. Ponad 30 tys. osób założyło rachunek IKE-Obligacje.

Zważywszy na niewielki udział zakupów w ramach IKE, można oszacować, że nabywca rządowych papierów detalicznych ma w nich ulokowane średnio ponad ćwierć miliona złotych.

MKa