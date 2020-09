Jadwiga Emilewicz dla Bankier.pl: Podatek od robotów to na razie pieśń przyszłości

Bankier.pl

– Przedsiębiorcy, który stwierdzi, że boi się, bo przyjdzie podatek z tytułu automatyzacji, ten pociąg może naprawdę bardzo daleko odjechać. Dzisiaj nie opłaca się nie automatyzować – mówi w rozmowie z Bankier.pl wicepremier i minister rozwoju Jadwiga Emilewicz.

"20 wyzwań na 20-lecie Bankier.pl" to specjalny program, w którym redakcja razem z zaproszonymi gośćmi rozmawia o przyszłości 20 gorących obszarów gospodarki. Bohaterami tego odcinka są firmy - mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa. Na temat wyzwań, jakie stoją przed ich ekspansją i obaw, jakie wiążą z automatyzacją działalności, rozmawiamy z minister rozwoju Jadwigą Emilewicz.

Czego najbardziej potrzeba dziś MŚP do dalszego rozwoju?

dziś MŚP do dalszego rozwoju? Jak rząd będzie stymulował prywatne inwestycje, żeby rozkręcić gospodarkę?

prywatne inwestycje, żeby rozkręcić gospodarkę? Czy automatyzacja to wybawienie dla biznesu, czy może wkrótce okaże się (fiskalnym) przekleństwem?

– O podatku od robotów rozmawia się dziś na całym świecie, ale to na razie naprawdę jest pieśń przyszłości. Póki co dzieje się kwalifikacja osób - znikają jedne miejsca pracy, ale w innym miejscu zapotrzebowanie na innych pracowników rośnie w tempie arytmetycznym. Zmienia się kształt oczekiwań na rynku pracy. I do tego nowego kształtu musimy się powoli i systematyczne przygotowywać. A zatem: zanim dojdziemy do momentu opodatkowania robotów, czyli świata - trochę jak ze Stanisława Lema - w którym roboty wykonują za ludzi większość czynności i pracy dla ludzi jest po prostu mniej, minie jeszcze dużo czasu – odnosi się do ostatniego pytania wicepremier Emilewicz.

– Dzisiaj nie opłaca się nie automatyzować. Przedsiębiorcy, który stwierdzi, że boi się, bo przyjdzie podatek z tytułu automatyzacji, ten pociąg może naprawdę bardzo daleko odjechać – dodaje szefowa Ministerstwa Rozwoju.

