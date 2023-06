Jacek Karnowski: Bezpartyjni Samorządowcy próbują nam ukraść nazwę

Wczoraj w Sądzie Okręgowym w Warszawie oprotestowaliśmy wpis partii tzw. Bezpartyjnych Samorządowców do rejestru partii politycznych. Jest to kolejne działanie PiS, ich przybudówek, w celu przeprowadzenia wyborów nie fair - powiedział w środę na konferencji prasowej w Sejmie prezydent Sopotu Jacek Karnowski.

Radio RMF FM poinformowało, że Sąd Okręgowy w Warszawie dokonał wpisu do rejestru partii o nazwie Tak! dla Polski, czyli dokładnie takiej samej, jak Ruch Samorządowy prezydentów największych polskich miast, który wspiera opozycję.

"Mamy sytuację bezprecedensową - Bezpartyjni Samorządowcy próbują nam ukraść nazwę. Powiedzmy dokładnie - ukraść nazwę. Wczoraj w Sądzie Okręgowym w Warszawie oprotestowaliśmy wpis partii tzw. Bezpartyjnych Samorządowców do rejestru partii politycznych. Jest to kolejne działanie PiS, ich przybudówek, w celu przeprowadzenia wyborów nie fair. Mieliśmy już przesuwanie terminu wyborów, mamy zagęszczanie komisji wyborczych w małych miejscowościach, lex Tusk, czyli próbę wykluczenia osób z życia wyborczego czy chociażby użycie Pegasusa" - powiedział Jacek Karnowski, prezydent Sopotu i zarazem prezes Ruchu Samorządowego Tak! Dla Polski. Ocenił, że "dążą oni do zniszczenia demokracji".

Dorota Zmarzlak, wójt gminy Izabelin, wiceprezes Ruchu Samorządowego przypomniała, że "po '89 roku samorząd terytorialny jest najbardziej udanym procesem przemiany biernego społeczeństwa w aktywną społeczność obywatelską".

"Ta przemiana, to przebudzenie było możliwe dzięki zaufaniu, jakim swoich przedstawicieli obdarzają wspólnoty lokalne. To zaufanie bierze się z tego, że samorząd terytorialny jest zawsze o podmiotowości Polek i Polaków, jest o ich udziale w życiu publicznym. Tym właśnie, my, w Ruchu Samorządowym Tak! Dla Polski się zajmujemy na co dzień. Przez takie szkło powiększające małych spraw lokalnych - szkół, przedszkoli, dróg, kanalizacji, zdrowia, sportu, gminnej kultury czy zielonych parków w mieście przyglądamy się wielkoformatowym sprawom krajowym i zadajemy pytania. Często pytania niewygodne dla władzy. Przyjeżdżamy tutaj na Wiejską albo przed Kancelarię Premiera, czasem w kilka osób na merytoryczną dyskusję a czasem w kilkaset, jeśli ta merytoryczna dyskusja jest niemożliwa. Przyjeżdżamy tutaj upominać się o prawa Polek i Polaków sukcesywnie im zabierane" - mówiła Zmarzlak.

Dodała, że "tego dorobku ostatnich lat, tych wszystkich działań, żadne pseudo-partyjne twory, w rodzaju tego, o których mówił mój przedmówca, nam nie zabiorą".

Przedstawiciel Bezpartyjnych Samorządowców Bartłomiej Kubicz zaprosił we wtorek wieczorem, za pośrednictwem Twittera, prezydenta Sopotu do rozmowy. "Szanowny Panie prezydencie Jacku Karnowski, zapraszam pana do prawdziwej rozmowy. Otwartej, szczerej, bez kompleksów, podczas której będzie szansa na wypracowanie wspólnego stanowiska dotyczącego przyszłości Ruchu Tak! Dla Polski i środowisk samorządowych" - napisał Kubicz.

"Wierzę, a wręcz jestem o tym przekonany, że interes mieszkańców polskich gmin, miast i miasteczek nie jest panu obcy i zechce pan rozmawiać w atmosferze szacunku, bez inwektyw i charakterystycznej dla pana kolegów agresji oraz pouczającego tonu" - dodał.

Zacytował także słowa Cycerona: "Bądźmy niewolnikami prawa, abyśmy mogli być wolni". "Ufam, że decyzja warszawskiego sądu, pomimo że jest dla pana gorzką pigułką, stanie się przyczynkiem do poważnej rozmowy o samorządach. Polacy i Polki oczekują od nas odpowiedzialności i mądrych decyzji. Czekam na pana telefon" - przedstawiciel Bezpartyjnych Samorządowców. (PAP)

