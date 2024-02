Jabłka warte miliony. Eksport polskich owoców do Kolumbii znacząco wzrósł

Aktywiści klimatyczni nie będą się już przyklejać do ulic. Zmieniają strategię Działacze klimatyczni z Ostatniego pokolenia (Last Generation) zapowiedzieli zmianę strategii oraz form protestu – zrezygnują m.in. z przyklejania się do ulic. Od marca grupa chce nawoływać do „nieposłusznych” zgromadzeń w całym kraju i sprzeciwiać się prawicowej ekstremie – poinformował portal „Tagesschau”.