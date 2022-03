JSW z rekordowym kwartałem. Nigdy tyle nie zarobiła

fot. Marek Kuwak / / FORUM

Rekordowe ceny węgla przełożyły się na historyczny wynik JSW. Spółka ma za sobą najlepszy kwartał w swojej historii i perspektywy na jeszcze lepszy wynik w przyszłości.

Opublikowane przed startem sesji wyniki były nieco niższe od zakładanego przez ekspertów konsensusu. Ten prognozował, że zysk będzie o kilkadziesiąt milionów wyższy. Niższa niż przewidywania analityków była również EBITDA, za to przychody pobiły rynkowy konsensus. Niewielkie różnice między szacunkami a rzeczywistymi wynikami nie zmieniają faktu, że historycznie to najlepszy raport JSW, odkąd w lipcu 2011 r. spółka zadebiutowała na GPW.

dane z bankier.pl

Zysk netto na poziomie 1,01 mld zł, przy ponad 3,87 mld zł przychodów oraz EBITDA przekraczająca 1,5 mld zł to rekordy na każdej pozycji i efekt wysokich cen węgla, które wydobywa jastrzębska spółka. Wydobycie węgla koksującego wyniosło 11 mln ton, co stanowiło prawie 80 proc. rocznej produkcji, z kolei węgiel energetyczny odpowiadał za 20 proc. Aby tego dokonać, JSW wydrążyła 77,5 km wyrobisk korytarzowych.

Co ciekawe, produkcja węgla w JSW była mniejsza o ponad 4 proc. rok do roku. Na wynik finansowy wpływ miały ceny, których rajd w górę zaczął się blisko rok temu. Do kwietnia 2021 roku notowania węgli koksowych utrzymywały się na niskim poziomie. Średnie notowania indeksu TSI Premium Hard Coking Coal za I kwartał 2021 roku wynosiły 127,57 dolarów za tonę.

Od końca kwietnia 2021 roku rozpoczął się proces wyraźnego wzrostu popytu, przy jednoczesnych ograniczeniach podaży, czego wynikiem był sukcesywny wzrost cen węgla koksowego. Wpłynęło to na wzrost jego notowań w II kwartale do 137,46 dolarów, w III do 263,66 dolarów i wreszcie w IV kwartale 2021 r. do 368,67 dolarów. Ceny kontraktów na australijski węgiel koksujący na drugi kwartał 2022 r. wciąż są notowane powyżej 400 dolarów.

#JSW zaraportował rekordowo wysoką powtarzalną, kwartalną EBITDA za 4Q'21 w wysokości PLN 1.85mld (poprzedni rekord to PLN 1.39mld w 4Q'11)...



Obecne benchmarkowe ceny spotowe wskazują, że ceny węgla w kolejnych kwartałach mogą być prawie 2-krotnie wyższe niż ceny z 4Q'21... pic.twitter.com/0aolE0Rf9P — Analizy Biuro Maklerskie Pekao (@BM_PekaoAnalizy) March 17, 2022

To więcej niż wynosiły ceny w czwartym kwartale, co już zapowiada kolejne rekordowe trzy miesiące, za które wyniki poznamy 19 maja. Od początku roku kurs JSW jest wyżej o ok. 93 proc. i wynosi ponad 66 zł za akcję. Do ceny, chociażby z lat 2017-2018, na poziomie ponad 100 zł jeszcze daleko, ale wtedy spółka miała kilka tak dobrych kwartałów, a zysk za cały 2017 r. wyniósł 2,5 mld zł. W 2021 r. było to nieco ponad 900 mln zł. Czas pokaże, czy powrót do tamtych dni jest jeszcze możliwy, nie mówiąc o cenach z IPO, która w 2011 r. wyniosła 136 zł za akcję.

Brak dostaw węgla, koksu i produktów węglopochodnych z Rosji i Ukrainy wpływać będzie na wzrost popytu na produkty JSW, a wysokie ceny poprawią wyniki finansowe spółki. Biorąc pod uwagę niepewność sytuacji, nie można przewidzieć okresu utrzymywania się tak wysokich cen, a analitycy wstrzymali publikację prognoz - informuje JSW.

MKu