JSW z najlepszym rocznym wynikiem w historii. Kwartał jednak znów gorszy od poprzedniego

Raport finansowy JSW pokazuje kolejny kwartał spadających przychodów i zysków, ale jednoczenie dopełnia obraz najlepszego roku w historii węglowej spółki. W gotówce i we własnym funduszu JSW ma więcej pieniędzy, niż wynosi jej giełdowa kapitalizacja.

fot. MAREK WISNIEWSKI / / FORUM

W IV kwartale 2022 r. JSW wypracowała 4,15 mld zł przychodów wobec 3,87 mld zł przed rokiem. Oznacza to wzrost rdr o 7,1 proc., ale już w ujęciu kwartał do kwartału przychody były niższe o 19,4 proc. i był to drugi okres zauważalnego spadku sprzedaży, po tym jak w II kwartale 2022 r. przychody osiągnęły historyczny szczyt na poziomie blisko 6 mld zł. Rynek oczekiwał przychodów na poziomie 4,179 mld zł, według danych PAP.

Podobnie rzecz ma się z zyskiem EBITDA, który za ostatnie trzy miesiące 2022 r. wyniósł 1,83 mld zł, wobec 1,56 mld zł przed rokiem. Wzrost w ujęciu rdr wyniósł 16,8 proc., ale kwartał do kwartału, drugi raz z rzędu spadł, tym razem o 37 proc. Oczekiwania rynkowe dla wyniku EBITDA wahały się od 1,43 mld zł do 1,96 mld zł. Mediana wynosiła 1,83 mld zł.

Zysk netto JSW wyniósł w raportowanym okresie 1,23 mld zł wobec 1 mld zł zysku wypracowanego w IV kwartale 2021 r. Roczna dynamika wyniosła 23 proc., natomiast kwartał do kwartału zysk spadł o 42 proc. Zysk operacyjny JSW za IV kwartał zamknął się kwotą 1,53 mld zł, wobec 1,25 mld zł rok wcześniej. Konsensus przewidywał 1,205 mld zł zysku.

W całym 2022 r. Grupa JSW wypracowała 20,198 mld zł przychodu, 10,564 mld zł EBITDA oraz 7,593 mld zł zysku netto. W 2021 r. było to 10,629 mld zł wpływów, 2,482 mld zł zysku EBITDA i 903,7 mln zł zysku netto. Oznacza to, że przychody przez rok zwiększyły się o 90 proc., EBITDA wzrosła o 325,5 proc., a zysk netto o 736 proc.

Rekordowe roczne wyniki to przede wszystkim zasługa wysokich cen węgla koksującego na światowych rynkach, których wzrost był napędzany szokiem surowcowym, związanym z agresją Rosji na Ukrainę.

W pierwszej połowie roku ceny kontraktów terminowych na australijski węgiel typu hard premium, który służy jako benchmark dla ceny surowca od JSW przez dłuższy czas przekraczały 400 dol za tonę, a w szczytowym okresie płacono nawet ponad 600 dol.

Następnie nastąpił dynamiczny trend spadkowy, który w środku wakacji 2022 r. sprowadził cenę w okolice 200 dolarów. Od tego momentu ceny jednak zwyżkują, a od początku bieżącego roku nie schodzą poniżej 300 dolarów za tonę. Według raportu cena sprzedaży węgla koksowego wzrosła w 2022 roku o 143,8 proc. rdr do 1 510,5 zł/t, a węgla do celów energetycznych wzrosła o 97,3 proc. rdr do 443,6 zł/t.

O tym, jaki mechanizm JSW stosuje przy ustalaniu cen wydobywanego węgla, można przeczytać przy okazji artykułu o wynikach za pierwszy kwartał 2022 r.

Inną kwestią, która poza cenami wpływała na wynik, była wielkość produkcji. Produkcja węgla JSW wyniosła w 2022 r. 14,1 mln ton, a sprzedaż do odbiorców zewnętrznych 10 mln ton. W 2021 r. było to odpowiednio 13,8 mln ton oraz 10,2 mln ton. Produkcja węgla w 2022 roku wzrosła o 2,2 proc. rdr, przy czym produkcja węgla koksowego była stabilna i wyniosła 11 mln ton, a węgla do celów energetycznych wzrosła o 10,7 proc. rdr do 3,1 mln ton.

W 2022 roku jednostka dominująca poniosła nakłady na inwestycje rzeczowe w wysokości 2,02 mld zł i były one wyższe rdr o 48,8 proc. Nakłady przeznaczono przede wszystkim na rozbudowę oraz budowę nowych poziomów w kopalniach dla zapewnienia bieżących oraz przyszłych zdolności produkcyjnych, CAPEX grupy wyniósł 2,66 mld zł.

Po stronie kosztów uwagę inwestorów skupiały w ciągu roku, wynagrodzenia i premie dla górników. W całym 2022 r. koszty pracownicze w JSW wyniosły 4,63 mld zł, czyli o 860 mln zł więcej niż w 2021 r. (w tym zawiera się „jednorazowa” premia wypłacona w lipcu 2022 r.) Podwyżki były do udźwignięcia przy wysokich cenach węgla, inaczej sytuacja może wyglądać gdy węglowa hossa się definitywnie skończy. Póki co, JSW ma za sobą najlepszy okres w historii działalności oraz od debiutu spółki na GPW w 2011 r.

Nie można tego samego powiedzieć o giełdowym kursie JSW, który przy obecnej cenie akcji (47,50 zł) daje kapitalizację spółki na poziomie 5,6 mld zł, trzecią najmniejszą w WIG20. Sama cena akcji jest niżej od historycznego szczytu z 2011 r. o ponad 65 proc., a od 109,75 zł zanotowanych w 2018 r. o ponad 55 proc. W dotychczasowej hossie węglowej kurs dotarł najwyżej do 83,96 zł za akcję płaconych rok temu w marcu 2022 r.

Warto zauważyć, że według raportu JSW ma na swoich kontach bankowych wolne środki pieniężne w wysokości 4,838 mld zł, zmiana netto stanu środków wyniosła 3,54 mld zł. Spółka zasiliła kwotą 4,2 mld zł własny Fundusz Stabilizacyjny, czyli „płynnościową poduszkę bezpieczeństwa” na gorsze czasy, w którym na koniec roku 2022 wartość aktywów netto wyniosła 4,89 mld zł. Między innymi z tego powodu związkowcy nie widzą sensu zaciągania ponad 1,6 mld zł kredytu od konsorcjum kontrolowanych przez państwo banków.

Jednym z czynników, który zniechęca do inwestowania w JSW, jest brak dywidendy czy skupu akcji własnych, czyli form dzielenia się zyskiem z akcjonariuszami i podnoszenia wartości akcji. Nawet przy historycznych, miliardowych zyskach nie będzie zmiany decyzji, skoro blokują ją umowa z PFR na pożyczkę płynnościową oraz perspektywa ściągnięcia zysku w postaci podatku przez największego akcjonariusza – Skarb Państwa.

"Zarząd JSW nie będzie rekomendował wypłaty dywidendy za rok 2022 z uwagi na zobowiązanie zawarte w umowach pożyczki płynnościowej i preferencyjnej w ramach Programu Rządowego Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla Dużych Firm" – napisano w raporcie.