JSW z kolejnym rekordem. Tak spółka ustala ceny węgla

fot. Adam Torchała / / Bankier.pl

Rekordowe ceny węgla przełożyły się na pobicie historycznego wyniku JSW. Spółka ma za sobą najlepszy kwartał w swojej historii i perspektywy na kolejne dobre wyniki z uwagi na wysokie ceny węgla w kontraktach.

Opublikowane przed startem sesji wyniki były nieco lepsze od zakładanego przez ekspertów konsensusu. Kluczowe pozycje sprawozdania finansowego były wyższe niż te prezentowane za dotychczas najlepszy IV kwartał 2021 r. Przychody pod tym względem były większe o 27,3 proc. EBITDA o 68,2 proc. a zysk netto aż o 82 proc. Historycznie to najlepszy raport JSW, odkąd w lipcu 2011 r. spółka zadebiutowała na GPW.

Bankier.pl

Wybuch wojny w Ukrainie i nakładane na Rosję sankcje dały impuls do kolejnego wzrostu notowań węgli koksowych, przekraczając historyczne maksima o 200 USD/t. Notowania węgli hard okresowo przekroczyły 660 USD/t (notowania z 8 marca 2022 roku).

Produkcja węgla JSW w I kwartale 2021 roku wzrosła do 3,8 mln ton, czyli o 11,8 proc. więcej rok do roku, z czego 2,9 mln ton wyniosła produkcja węgla koksowego (wzrost o 3,6 proc. rdr), a 0,9 mln ton węgla do celów energetycznych (wzrost o 50 proc. rdr).

Rosyjska agresja zaburzyła także relacje popytu i podaży na światowym rynku stali, przy której produkcji wykorzystywany jest surowiec od JSW. Około 28 proc. zaimportowanej w 2021 roku przez UE i 35 proc. przez USA surówki pochodziło z Rosji. Brak tych dostaw może wpłynąć na zwiększenie wykorzystania zdolności produkcyjnych europejskich hut surowcowych, co przełoży się na wzrost zapotrzebowania na koks i węgiel koksowy w Europie – przewiduje spółka w swoim raporcie.

Wszystko to składa się na wciąż wysokie ceny węgla tak istotne dla biznesu JSW. Spółka najczęściej wyznacza ceny referencyjne do negocjacji z odbiorcami w oparciu o notowania węgla koksowego klasy premium hard HCC FOB Australia. Na średnią cenę węgla koksowego w danym kwartale wpływają notowania z pięciu miesięcy (poprzedniego kwartału i dwóch pierwszych miesięcy kwartału bieżącego), co uśrednia gwałtowne wahania i wpływa na większą stabilizację cen JSW. Notowania tego węgla cały czas są wysokie i utrzymują się na poziomach ponad 500 USD/t.

tradingview.com

Zapowiada to kolejne bardzo dobre trzy miesiące, za które wyniki poznamy 18 sierpnia - przy okazji publikacji raportu za I półrocze. Od początku roku kurs JSW jest wyżej o ok. 95 proc. i wynosi ponad 68 zł za akcję. Do ceny, chociażby z lat 2017-2018, na poziomie ponad 100 zł jeszcze daleko. Wtedy zysk spółki za cały 2017 r. wyniósł 2,5 mld zł, teraz poziom blisko 2 mld osiągnięto w jeden kwartał.

Wskazówką dla inwestorów, co do przewidywań zysków w kolejnych kwartałach niech będzie uchwała zarządu z 4 maja w sprawie nabycia przez JSW certyfikatów inwestycyjnych emitowanych przez Stabilizacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty za łączną docelową kwotę nieprzekraczającą 5 mld złotych. To oczywiście górny limit zasilenia funduszu i nie oznacza, że spółka wpłaci choćby połowę tej kwoty, jednak kolejne wyniki na podobnych poziomach nie wykluczają takiej możliwości.

Jastrzębska Spółka Węglowa jest największym producentem węgla koksowego typu hard i znaczącym producentem koksu w Unii Europejskiej. Skarb Państwa posiada ponad 55 proc. udziałów w akcjonariacie.

MKu