fot. Anatol Chomicz / / FORUM

JSW renegocjowała umowy na dostawy węgla energetycznego na ten rok - poinformował wiceprezes JSW Sebastian Bartos, nie podając szczegółów.

"W pierwszym kwartale spółka pozbyła się w dużej mierze zapasów, w cenach pozakontraktowych, znacznie przewyższających uzgodnienia roczne. (...) W drugim kwartale nie mieliśmy już zapasów, bazowaliśmy na umowach podstawowych. Okres wykorzystaliśmy do renegocjacji umów. Zakończyły się one osiągnięciem kompromisu między nami a energetyką zawodową. Szczegóły przedstawimy na kolejnych konferencjach wynikowych, za trzeci i czwarty kwartał" - powiedział wiceprezes na konferencji prasowej.

"Nasza zrewidowana polityka sprzedażowa węgla do celów energetycznych wpisuje się w to, co się dzieje na krajowym rynku węgla energetycznego" - dodał Bartos.

W drugim kwartale średnia cena sprzedaży węgla energetycznego do odbiorców zewnętrznych w grupie JSW spadła o 2,3 proc. kdk do 301,1 zł/t. Sprzedaż węgla energetycznego spadła w II kw. do 804,2 tys. ton z 1136,9 tys. ton w I kwartale.

Jak poinformował wiceprezes, trwają rozmowy na temat dostaw i cen węgla na 2023 roku.

"Rozmowy między spółkami węglowymi a energetyką zawodową nie są ukończone. Jeśli będą uzgodnienia, będziemy raportować, jak rynek będzie wyglądał w 2023 roku" - powiedział Bartos.

