JSW perłą w koronie MAP. Spółka ma najlepsze wskaźniki, a kurs zyskał najwięcej

Kierowane przez wicepremiera Jacka Sasina Ministerstwo Aktywów Państwowych od 2021 r. przedstawia zbiorczo aktualne dane o sytuacji ekonomicznej spółek giełdowych kontrolowanych przez resort. Z aktualnego wydania wynika, że JSW jest prawdziwą perłą w koronie ministra, biorąc pod uwagę bieżące wskaźniki giełdowe i kurs, który zyskał najwięcej od zaprzysiężenia rządu Mateusza Morawieckiego.

/ Ministerstwo Aktywów Państwowych

Ministerstwo Aktywów Państwowych (MAP) miało na koniec 2022 r. w nadzorze 127 spółek, w których średni udział Skarbu Państwa w kapitale zakładowym wyniósł 56 proc., wynika z prezentacji „Spółki w nadzorze MAP”. To jednak nie wszystkie podmioty z udziałem "państwowego pierwiastka", bo są jeszcze takie, w których nadzór ze strony państwa pełnią inne ministerstwa, agencje i dyrekcje.

W sumie według danych z połowy czerwca ubiegłego roku było 423 wszystkich takich spółek, więc MAP ma w nadzorze równe 30 proc. z nich. Po wycofaniu Lotosu i PGNiG, 20 z nich jest notowane na GPW. Narzędzie ministerstwa pozwala szybko dotrzeć do takich informacji jak obecny skład i struktura zarządu danej spółki, jej rady nadzorczej czy procentowy udział Skarb Państwa w kapitale zakładowym oraz sprawdzić na mapie lokalizację wszystkich podmiotów.

www.gov.pl

W kolejnej analizie MAP opartej o dane Refinitiv resort pokazuje i porównuje kilka giełdowych wskaźników aktualnych na dzień 25 kwietnia 2023 r. Raport nosi tytuł „Sytuacja ekonomiczna spółek giełdowych nadzorowanych przez MAP” i jest dostępny na stronie resortu.

Z publikacji wynika, że sektor paliwowy odpowiadał 25 kwietnia za 40 proc. kapitalizacji giełdowych spółek nadzorowanych przez MAP, a finansowy był na drugim miejscu z 32-proc. udziałem. Trzecie miejsce pod tym względem zajmował sektor górniczy, najmniej ważył sektor nieruchomościowy (0,8 proc.), reprezentowany przez PHN.

www.gov.pl

Narzędzie udostępnione przez MAP pozwala także porównywać zmiany cen akcji, ale od 15 listopada 2019 r. To data nieprzypadkowa, bowiem w tym dniu został zaprzysiężony rząd premiera Mateusza Morawieckiego po wygranych drugi raz z rzędu wyborach parlamentarnych przez Zjednoczoną Prawicę. Tu uwaga, ponieważ data początkowa dla kursów jest punktem odniesienia i oznacza równe 1 (100 proc.).

W tym czasie cztery spółki z największą stopą zwrotu to kolejno: JSW (118 proc.), Polimex (93 proc.), Alior (48 proc.) i KGHM (23 proc.). Co ciekawe, na niewielkich plusach w tym okresie są jeszcze akcje Bogdanki, Energii, PHN, Tauronu i ZCH Police, a najmocniej potaniały akcje … PKN Orlen, o blisko 40 proc.

www.gov.pl

Z kolei następny pulpit pozwala porównywać kilka wskaźników wykorzystywanych przez inwestorów do oceny fundamentalnej sytuacji spółki. Mamy więc ROE, ROA, marżę EBITDA, P/B, P/E. Pierwszy, czyli rentowność kapitału własnego (z ang. return of equity), najwyższy jest w JSW, podobnie jak w przypadku wskaźnika rentowności aktywów (ang. return on assets).

W obu wskaźnikach im współczynnik wyższy tym lepiej świadczy o spółce, o czym więcej można przeczytać w artykule „ROE prawdę Ci powie?”. Mamy też porównanie marży EBITDA, gdzie JSW znów odznacza się najlepszym współczynnikiem.

www.gov.pl

Natomiast tam, gdzie interpretacja wskaźników jest odwrotna tzn. mniejsza wartość świadczy o atrakcyjności spółki, tam znów na plan pierwszy wysuwa się JSW. Jest więc wskazanie ceny do zysku (ang. price to earnings), czy uwzględniającą jeszcze zadłużenie, wartość przedsiębiorstwa (ang. enterprise value) do zysku EBITDA oraz, gdzie wreszcie wskazanie dla JSW nie jest najatrakcyjniejsze, cenę do wartości księgowej (ang. price to book).

Z zestawienia wynika, że JSW jest obecnie perłą w koronie ministra Jacka Sasina, biorąc pod uwagę dane z raportu ministerstwa. Bardzo dobre wskaźniki są przede wszystkim zasługą rekordowego roku dla Jastrzębskiej Spółki Węglowej, w którym zarobiła blisko 7,6 mld zł. Więcej zarobił tylko PKN Orlen. Z drugiej strony mamy niską cenę akcji spółki, która wynika z m.in z braku podziału zysku między akcjonariuszy w postaci dywidendy, taniejącego węgla koksującego na światowych rynkach i widma nałożenia podatku od nadmiarowych zysków na spółkę.

Stąd wskaźniki oparte o kurs akcji są na bardzo niskich poziomach w okresie być może schyłku koniunktury dla spółki. Dla porównania amerykański Arche Resources z branży ma wskaźnik P/E (cena do zysk) na poziomie 1,9. Kurs spółki z USA spadł w tym roku o 9 proc., a JSW o 25 proc.

Ministerstwo udostępniając raport, informuje, że na potrzeby wizualizacji tworzony jest także indeks SSP 10 obejmujący 10 największych spółek kontrolowanych przez Skarb Państwa. Indeks powstaje na podstawie zmian cen akcji 10 spółek giełdowych, w których Skarb Państwa posiada największe udziały pod względem wartości. Każda ze spółek ma swoją wagę w indeksie, zależną od wartości udziałów należących do państwa.

Niestety ten ciekawy wskaźnik nie jest obecnie dostępny na stronie MAP. Zapytaliśmy o to biuro prasowe ministerstwa i czekamy na odpowiedź, kiedy ów indeks zostanie pokazany. Wiadomo natomiast, że skład indeksu jest aktualizowany co kwartał.