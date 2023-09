JSW: Trwa akcja poszukiwawcza siedmiu zaginionych górników w kopalni Pniówek

Ratownicy w dalszym ciągu nie odnaleźli siedmiu zaginionych od kwietnia 2022 r. w kopalni Pniówek górników - poinformował w niedzielnym komunikacie prasowym rzecznik Jastrzębskiej Spółki Węglowej Tomasz Siemieniec.

fot. Kamil Zajaczkowski / / Shutterstock

Kolejna już akcja poszukiwawcza rozpoczęła się o godzinie 6.00 w sobotę. Rzecznik JSW poinformował w niedzielę, że w dalszym ciągu ratownicy poszukują zaginionych w kopalni Pniówek górników.

"Akcja ratownicza prowadzona jest w bardzo trudnych warunkach cieplnych. Ratownicy przebili się do chodnika nadścianowego N-12 i rozpoczęli wstępną penetrację wyrobiska. Na spenetrowanym odcinku wyrobiska nie odnaleziono zaginionych. Na odcinku chodnika N-12 od przebicia w kierunku ściany N-6 penetracja nie jest możliwa z uwagi na brak przewietrzania i wysoką temperaturę i wilgotność (ok. 40 st. C i blisko 100 proc. wilgotności)" - podkreślił w wiadomości prasowej Siemieniec.

Zaplanowany jest już kolejny etap akcji, na którym ratownicy będą wprowadzać do chodnika N-12 lutniociąg, aby przewietrzyć i wychłodzić odcinek wyrobiska. Po uzyskaniu odpowiednich warunków klimatycznych wznowione zostaną poszukiwania.

Do tej pory w akcji wzięło udział ponad 50 zastępów ratowniczych z Jastrzębskiej Spółki Węglowej oraz z Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego w Bytomiu.

Nie wiadomo, jak długo potrwają poszukiwania górników, ponieważ postęp prac ratowników jest uzależniony od warunków, jakie napotkają podczas prowadzenia akcji ratowniczej.

20 kwietnia 2022 r. w ścianie N-6 należącej do JSW kopalni Pniówek, 1 tys. metrów pod ziemią, kwadrans po północy doszło do wybuchu metanu. W strefie zagrożenia znajdowało się 42 pracowników. W czasie prowadzonej akcji 39 pracowników udało się wycofać.

Po godzinie 3 nastąpił drugi wybuch metanu. W zagrożonym rejonie pozostało siedmiu pracowników, w tym zastęp ratowniczy. Dzień później nastąpił kolejny wybuch metanu. Kierownik akcji ratowniczej podjął decyzję o czasowym wyłączeniu rejonu ściany N-6 przy pomocy tam izolacyjnych. Akcja została przerwana 2 maja ub. roku.

W wyniku wybuchów metanu życie straciło dziewięciu górników, a siedmiu nadal uważanych jest za zaginionych. Pozostali oni za tamami, które po katastrofie odgrodziły rejon pożaru od pozostałych wyrobisk.

Ratownicy górniczy wrócili w rejon ściany N-6 w lutym br. Zgodnie z planem akcji zawęzili otamowany rejon do wyrobisk znajdujących się bliżej ściany N-6 poprzez wybudowanie dwóch tam izolacyjnych konstrukcji lekkiej na bazie pian chemicznych. Prace przy zawężeniu otamowanego rejonu ściany N-6 i penetracja odtamowanej pochylni N-6 zakończyły pierwszy etap akcji poszukiwawczej.

Dalsze prace - prowadzone przez ratowników już w ramach profilaktyki - polegały na wybudowaniu nowych tam przeciwwybuchowych, udrożnieniu odtamowanych wyrobisk (usunięto m.in. 100-metrowe zalewisko) oraz zdemontowaniu i wytransportowaniu z chodników starych maszyn urządzeń, w tym urządzeń odstawy urobku.

Kolejne prace w rejonie ściany N-6 koncentrowały się na przywróceniu funkcjonalności pochylni N-6, gdzie zabudowano na nowo przenośniki odstawy oraz przetransportowano i zmontowano kombajn chodnikowy, aby wydrążyć 350-metrowy chodnik równoległy do ściany N-6, pozwalający ratownikom bezpiecznie dotrzeć do zaginionych górników. Ten etap zakończył się niedawno.(PAP)

autorka: Julia Szymańska

