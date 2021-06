JP Morgan zbroi się w gotówkę. „Czekamy na okazje”

/

Największy amerykański bank „siedzi na gotówce” w oczekiwaniu na pojawienie się okazji inwestycyjnych. Prezes giganta uważa, że wyższa inflacja zmusi Rezerwę Federalną do podwyżek stóp procentowych.

- Mamy mnóstwo gotówki i będziemy bardzo cierpliwi, ponieważ sądzę, że istnieje szansa na to, że inflacja będzie czymś więcej niż tylko przejściowym zjawiskiem – powiedział w czasie poniedziałkowej wirtualnej konferencji Jamie Dimon, wieloletni prezes JP Morgan Chase & Co.

- Jeżeli spojrzysz na nasz bilans, to zobaczysz 500 mld dolarów w gotówce. Gromadziliśmy coraz więcej gotówki w oczekiwaniu na okazje do zainwestowania przy wyższych stopach procentowych. Spodziewam się wyższych stóp oraz wyższej inflacji i jesteśmy na to gotowi – dodał Amerykanin, kierujący bankiem posiadającym ponad 3,3 biliona dolarów aktywów.

Słowa Jamiego Dimona wpisują się w atmosferę oczekiwania na ruch ze strony Rezerwy Federalnej lub przynajmniej jego zapowiedź. Tło jest jasne – inflacja w USA po raz pierwszy od upadku Lehman Brothers przekroczyła 5 proc. Co więcej, inflacja bazowa (3,8 proc. r/r) okazała się najwyższa od 29 lat. Jeszcze inna miara inflacji, indeks cen konsumpcyjnych (PCE), w kwietniu podskoczył do 3,1 proc., najwyższego poziomu od 1992 r. Podobnie jak w Polsce, w centrum debaty ekonomicznej za oceanem jest spór o to, czy inflacja to zjawisko przejściowe wynikające z efektów bazy, otwierania gospodarki czy wąskich gardeł produkcyjnych, czy też wzrost cen ma bardziej fundamentalny i długotrwały charakter.

Najbliższe posiedzenie decyzyjne Federalnego Komitetu Otwartego Rynku odbędzie się już jutro. O 20:00 poznamy decyzję Fedu oraz prognozy makroekonomiczne autorstwa członków amerykańskiego odpowiednika polskiej Rady Polityki Pieniężnej. O 20:30 przed mikrofonem zasiądzie Jerome Powell, szef najważniejszego banku centralnego świata.

