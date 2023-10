Izraelskie wojska rozpoczęły operację w Strefie Gazy z użyciem czołgów

Media podają, że izraelskie wojsko, m.in. czołgi, wkroczyło do Strefy Gazy. Trwa intensywna wymiana ognia. Palestyńczycy utrzymują, że zostali zaatakowani z lądu, morza i powietrza. W piątek izraelskie siły powietrzne przeprowadziły intensywne bombardowania eksklawy, prawdopodobnie przygotowując inwazję lądową.

fot. Xin Hua / / Xinhua News Agency

Wicepremier i minister spraw zagranicznych Jordanii Ajman Safadi poinformował w piątek wieczorem, że Izrael rozpoczął właśnie inwazję lądową w Strefie Gazy; "wynikiem będzie katastrofa humanitarna na epicką skalę" - dodał.

W Waszyngtonie rzecznik rady bezpieczeństwa narodowego przy Białym Domu John Kirby oznajmił, że administracja USA zna doniesienia na temat operacji lądowej sił izraelskich, ale nie będzie ich komentować.

Nieco wcześniej rzecznik Izraelskich Sił Obronnych kontradmirał Daniel Hagari, zapowiedział rozszerzenie operacji militarnej w Gazie w piątek w nocy.

BBC: Eksplozje w Strefie Gazy, z mieszkańcami nie ma łączności

Około godz. 22.30 czasu lokalnego (godz. 21.30 w Polsce) BBC opublikowała nagranie kilku kolejnych eksplozji; podobny widok zarejestrowała około 40 minut później.

Korespondent BBC w Jerozolimie Tom Bateman poinformował, że trzy godziny wcześniej nie był w stanie skontaktować się z rozmówcami w Gazie przez WhatsApp; nie skutkowały też próby dodzwonienia się przez telefon komórkowy, a wysłane SMS-y nie docierały.

Przed wieczorem żadne środki łączności nie działały, a na nagraniach na żywo widać było całkowitą ciemność, z wyjątkiem rozbłysków i ognistych kul w oddali - relacjonował korespondent BBC Mehdi Musawi.

Zdjęcia eksplozji w północnej części Strefy Gazy, spowodowanych izraelskimi ostrzałami lotniczymi, opublikowała w piątek wieczorem telewizja Al-Dżazira. Korespondent tej stacji Tareq Abu Azzoum, który przebywa w mieście Chan Junis w Gazie i nadawał stamtąd przez łączność satelitarną, ocenił, że "Strefa Gazy jest całkowicie odcięta od świata".

Zbrojne ramię palestyńskiego Islamskiego Dżihadu oświadczyło, że odpaliło pociski rakietowe w kierunku miast: Sderot, Aszkelon i Aszdod na południu Izraela - podała w piątek telewizja Al-Dżazira.

Według mediów izraelskich pociski wystrzelone na Sderot nie spowodowały ofiar. W tym ostatnim mieście spadły dwie rakiety odpalone ze Strefy Gazy, wyrządzając pewne szkody, ale nie powodując ofiar - podał portal Times of Israel.

Doradca premiera Izraela: Zwiększamy presję na Hamas, trwają nasze operacje militarne

Doradca izraelskiego premiera Benjamina Netanjahu, Mark Regew, powiedział w piątek wieczorem w wywiadzie dla amerykańskiej telewizji Fox News, że Izrael zwiększa presję na Hamas, trwają jego operacje militarne.

- Gdy to się skończy, Strefa Gazy będzie zupełnie inna - dodał Regew.

Portal Times of Israel zwraca uwagę, że choć minister spraw zagranicznych Jordanii Ajman Safadi ogłosił w piątek wieczorem, że Izrael rozpoczął inwazję lądową w Strefie Gazy, to jednak sam Izrael tego nie potwierdza. - Jak dotąd Siły Obronne Izraela (IDF) poinformowały tylko o rozszerzeniu operacji lotnictwa i armii w Strefie Gazy - podaje portal.

Przedstawiciel armii izraelskiej Peter Lerner powiedział amerykańskiej telewizji ABC, że to nie oficjalna inwazja lądowa, której wcześniej oczekiwano. Rzecznik oświadczył, że Izrael czyni wszystko, by uniknąć ofiar cywilnych, jednak - jak oznajmił - jest to "wojna", którą rozpoczął palestyński Hamas.

Z kolei cytowany przez ABC przedstawiciel USA powiedział, że Izrael rozpoczął "bardziej ograniczone wtargnięcie" na terytorium Strefy Gazy i zgodził się na przekazanie wsparcia humanitarnego.

Przedstawiciel Hamasu: Jeśli Izrael zacznie ofensywę lądową, to my jesteśmy gotowi

"Jeśli (premier Izraela Benjamin) Netanjahu zdecyduje się wkroczyć dziś w nocy do Gazy, to ruch oporu jest gotowy" - oznajmił przedstawiciel Hamasu.

Biały Dom: Prowadzimy rozmowy z Izraelem na temat "pauzy humanitarnej"

Prowadzimy rozmowy z Izraelem na temat "pauzy humanitarnej" w działaniach zbrojnych, by pozwolić na uwolnienie zakładników i uważamy, że Izrael powinien to poprzeć - powiedział w piątek rzecznik Rady Bezpieczeństwa Narodowego John Kirby. Przedstawiciel Białego Domu stwierdził jednocześnie, że USA nie wyznaczyły Izraelowi żadnych "czerwonych linii" dla jego operacji wojskowych.

Jak powiedział Kirby podczas briefingu prasowego na platformie Zoom, administracja USA prowadzi "aktywne rozmowy" z Izraelem na temat przerwy w walkach.

"Absolutnie uważamy, że jeśli pauza - lub pauzy - mogą pozwolić na uwolnienie zakładników, to jest to coś, co absolutnie byśmy wsparli i uważamy, że Izrael też powinien to poprzeć" - powiedział Kirby. Zaznaczył jednocześnie, że im mniej mówi się na temat negocjacji dotyczących zakładników, tym lepiej dla samych porwanych.

Przedstawiciel Białego Domu odmówił jakichkolwiek komentarzy na temat operacji Sił Obronnych Izraela i potwierdzenia, że izraelskie wojska wkroczyły do Strefy Gazy. Powiedział też, że USA nie będą wyznaczać żadnych "czerwonych linii" izraelskiemu wojsku.

"Będziemy ich wspierać i jednocześnie (...) mamy i będziemy mieli z nimi rozmowy na temat sposobu, w jaki to robią. I nie byliśmy nieśmiali w wyrażaniu naszych obaw dotyczących ofiar cywilnych" - powiedział Kirby.

Zgromadzenie Ogólne ONZ uchwaliło rezolucję wzywającą do "humanitarnego rozejmu" w Strefie Gazy Zgromadzenie Ogólne ONZ uchwaliło w piątek rezolucję, zainicjowaną przez państwa arabskie, a wzywającą do "humanitarnego rozejmu" w konflikcie między Izraelem a palestyńskim Hamasem. Jest to pierwszy dokument przyjęty przez ONZ w reakcji na konflikt. Za rezolucją opowiedziało się 120 państw, zaś przeciwko było 14. Polska i 44 inne państwa wstrzymały się od głosu. Wśród głosujących przeciw były m.in. Stany Zjednoczone, Izrael, Węgry, Austria i Czechy. Przegłosowany przez Zgromadzenie niewiążący dokument jest pierwszym przyjętym przez ONZ po tym, gdy w Radzie Bezpieczeństwa ONZ zablokowano dwie rezolucje zgłoszone przez Rosję i USA. Tekst wzywa do "natychmiastowego, trwałego i podtrzymanego rozejmu humanitarnego, prowadzącego do przerwania walk", a także do szanowania zasad prawa międzynarodowego przez wszystkie strony, w tym do ochrony cywilów, szkół i szpitali. Państwa wezwały też do pozwolenia na dostarczenie pomocy humanitarnej. Nie znalazło się w nim natomiast potępienie zamachów Hamasu z 7 października. Poprawkę dodającą tekst o potępieniu i wzywającą do uwolnienia zakładników zgłosiła Kanada, ale choć poparła je większość państw, nie zyskała ona wymaganych 2/3 głosów (przeciwko były m.in. państwa arabskie, Chiny, Rosja i Turcja). Brak tych wzmianek była głównym powodem głosów przeciwko rezolucji i tych wstrzymujących się, w tym Polski. Potępiła ją m.in. ambasador USA przy ONZ Linda Thomas-Greenfield, która nazwała pominięcie potępienia Hamasu "oburzającym" i stwierdziła, że nie może być usprawiedliwienia dla aktów terroru. Przedstawiciel Pakistanu, jednego z 22 państw zgłaszających rezolucję, tłumaczył, że tekstu zabrakło, bo potępiony nie został z nazwy także Izrael, a to jego okupacja Palestyny stanowi "grzech pierworodny" i główną przyczynę konfliktu. Podobnie jak Polska, od głosu wstrzymała się większość państw UE. "Za" zagłosowały jednak m.in. Belgia, Hiszpania, Słowenia i Portugalia. Ambasador Izraela przy ONZ nazywa "hańbą" rezolucję ZO w sprawie wojny między Izraelem a Hamasem Wstydźcie się!" - mówił w piątek ambasador Izraela przy ONZ Gilad Erdan, określając jako "hańbę" głosowanie Zgromadzenia Ogólnego nad rezolucją, która wzywa do "humanitarnego rozejmu", ale nie wspomina o Hamasie. "To czarny dzień dla ONZ i ludzkości” – mówił Erdan i zapewnił, że Izrael będzie w dalszym ciągu używać "wszelkich środków", którymi dysponuje, aby "uwolnić świat od zła, które reprezentuje Hamas" i "sprowadzić zakładników do domu". Zdaniem izraelskiego dyplomaty głosowanie pokazało, że większość społeczności międzynarodowej "woli wspierać nazi terrorystów zamiast Izraela".

Z Waszyngtonu Oskar Górzyński

