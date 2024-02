Izraelskie samoloty uderzyły w kilkadziesiąt celów Hezbollahu w Libanie

Macron do Netanjahu: izraelskie operacje w Strefie Gazy muszą się zakończyć Prezydent Francji Emmanuel Macron wezwał w środę premiera Izraela Benjamina Netanjahu do zakończenia izraelskich operacji w Strefie Gazy, ponieważ "liczba ofiar śmiertelnych i sytuacja humanitarna są nie do zaakceptowania" – podał w komunikacie Pałac Elizejski.