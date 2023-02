Izraelczycy protestują przeciwko planom reformy sądownictwa. Wojskowi zagrozili nieposłuszeństwem

Na ulice Tel Awiwu i innych miast wyszło ponad 100 tys. Izraelczyków, by zaprotestować przeciwko planom reformy systemu sądownictwa. Do antyrządowej manifestacji dołączyli też oficerowie rezerwy i żołnierze Wydziału Operacji Specjalnych Wywiadu Wojskowego. Wojskowi zagrozili, że przestaną stawiać się do służby, jeśli rządzący będą forsować kontrowersyjne zmiany.

fot. ILAN ROSENBERG / / Reuters/FORUM

Na wielu protestach pojawili się politycy opozycji, a główne ulice zostały wyłączone z ruchu przez policję, aby umożliwić tysiącom ludzi uczestnictwo w wiecach - pisze portal "The Times of Israel".

Protesty odbyły się również w Jerozolimie oraz Hajfie i innych miastach.

Premier Benjamin Netanjahu stwierdził, że "ci sami ludzie, którzy demonstrowali przeciwko szczepionkom COVID, protestują dzisiaj" - podał "The Jeruzalem Post".

Izrael. Ogromne protesty przeciwko planom reformy sądownictwa. Niezadowolenie również w wojsku

Obecny na proteście były premier i obecny lider opozycji Jair Lapid powiedział: "nie pozwolimy wam zmiażdżyć izraelskiej demokracji i nie mamy zamiaru milczeć w obliczu waszych jadowitych podżegań".

Były szef izraelskiej policji Roni Alsheich przemawiając w Tel Awiwie, nazwał plany rządu "reżimową rewolucją, która przekaże całą władzę władzy wykonawczej bez żadnej kontroli i równowagi". Jak ostrzegł, "mamy państwową policję, która odmówi wykonania wszelkich wyraźnie nielegalnych rozkazów".

"Times of Israel" pisze, że w piątek ponad 100 oficerów rezerwy i żołnierze Wydziału Operacji Specjalnych Wywiadu Wojskowego ostro sprzeciwili się planowanym zmianom, ostrzegając w liście otwartym, że przestaną pełnić służbę, jeśli rząd zacznie wcielać swoje plany.

W liście wojskowi wezwali rząd premiera Netanjahu do natychmiastowego wstrzymania proponowanych zmian i dążenia do konsensusu zamiast prób "wykorzenienia izraelskiej demokracji".

Projekt reformy wymiaru sprawiedliwości zakłada m.in. zwiększenie kontroli rządu nad procesem wyborów sędziów Sądu Najwyższego, a także możliwość uchylania orzeczeń tego sądu większością 61 głosów w 120-osobowym Knesecie. (PAP)

