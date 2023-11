Izrael zaciska pierścień oblężenia wokół miasta Gaza. Armia naciera na kilku kierunkach

Ajatollah Chamenei wzywa państwa muzułmańskie do bojkotu Izraela Duchowo-polityczny przywódca Iranu ajatollah Ali Chamenei wezwał w środę kraje muzułmańskie do wstrzymania eksportu ropy i żywności do Izraela, by powstrzymać izraelskie ataki na Strefę Gazy – poinformowały irańskie media państwowe.