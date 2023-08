Izrael wstrzymał ubezpieczenie zdrowotne dla ukraińskich uchodźców z powodu braku funduszy

Miliardy złotych na pomoc dla uchodźców z Ukraińcy. Te województwa zapłaciły najwięcej Za program 40 zł/dzień za przyjęcie uchodźcy z Ukrainy pod swój dach w sumie województwa zapłaciły prawie 3,6 mld zł. Najwięcej na konta przelano w województwach: mazowieckim (ok. 740 mln zł), wielkopolskim (ok. 350 mln zł) i w śląskim (ok. 347 mln zł). Dokładne wyliczenia podał ekonomista Rafał Mundry na swoim profilu na X (Twitterze).