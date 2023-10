Izrael przeprowadził naloty na pozycje Hamasu w Strefie Gazy

Dwa lotniskowce USA w pobliżu Izraela. "To ostrzeżenie dla Iranu" Lotniskowce USS Dwight Eisenhower i USS Gerald Ford tworzą grupę uderzeniową i mają wpłynąć na sąsiadów Izraela, by nie dołączały do konfliktu. - "Uważajcie" - powiedział w środę prezydent USA Joe Biden. Stwierdził też, że w rozmowach z izraelskim premierem podkreślał, że ważne jest też, by Izrael przestrzegał prawa międzynarodowego.