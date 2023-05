Izrael potępia Elona Muska za rozpowszechnianie fake newsów na temat koronawirusa

Izraelski resort zdrowia publicznie skrytykował amerykańskiego miliardera Elona Muska za rozpowszechnianie fałszywych wiadomości na temat koronawirusa. Musk udostępnił tweeta grupy Zero Hedge, która cytowała izraelskie dane sugerujące, że "z powodu koronawirusa zmarło zero młodych, zdrowych ludzi".

fot. Joe Skipper / / Reuters

Musk, który jest właścicielem Twittera, odpowiedział na tweet Zero Hedge jednym słowem: "Zero...".

Zero Young Healthy Individuals Died Of COVID-19, Israeli Data Show https://t.co/oZqdXAHjxU — zerohedge (@zerohedge) May 29, 2023

Izraelskie Ministerstwo Zdrowia szybko odpowiedziało tweetem: "Elon, to niestety nie jest to, co pokazują wszystkie dane. Fake newsy są niebezpieczne", wyjaśniając, że dane wykorzystane przez Zero Hedge były cząstkowe i dotyczyły tylko 7,5 proc. zgonów wśród izraelskiej młodzieży - pisze w poniedziałek portal Times of Israel.

"Wiemy od lekarzy, że młodzi zdrowi ludzie umierali na COVID i mamy nadzieję, że dane na ten temat od naszych organizacji medycznych będą dostępne w najbliższej przyszłości" - dodało ministerstwo.

Zero Hedge, który ma 1,6 miliona obserwujących na Twitterze, został oskarżony przez USA o wzmacnianie propagandy Kremla - pisze dziennik "Haaretz".

To nie pierwsza wymiana zdań między izraelskimi władzami a amerykańskim miliarderem. Na początku tego miesiąca izraelskie MSZ oskarżyło Muska o podsycanie antysemityzmu po tym, jak porównał Georga Sorosa, mającego węgiersko-żydowskie korzenie, do komiksowego złoczyńcy.(PAP)

mma/ adj/