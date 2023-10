Izrael: Przechodzimy do pełnego natarcia na Strefę Gazy

Izrael ma prawo do obrony, ale musi je realizować zgodnie z zasadami międzynarodowego prawa humanitarnego. Unia Europejska będzie w dalszym ciągu wspierać Autonomię Palestyńską - powiedział we wtorek w stolicy Omanu Maskacie Wysoki przedstawiciel Unii Europejskiej ds. zagranicznych Josep Borrell.

"Izrael ma prawo (do obrony), ale musi ono być realizowane zgodnie z zasadami międzynarodowego prawa humanitarnego (...). Wzywamy do uwolnienia zakładników i wzywamy do dostępu do żywności, wody i leków, co jest również zgodne z międzynarodowym prawem humanitarnym. Wzywamy do znalezienia rozwiązania politycznego, które pozwoliłoby uniknąć tej ciągłej spirali przemocy" - oświadczył Borrell po spotkaniu z Radą Współpracy Zatoki Perskiej (GCC), w której skład wchodzą Arabia Saudyjska, Bahrajn, Katar, Kuwejt, Oman i Zjednoczone Emiraty Arabskie.

"Oczywiście odrzucamy akty terroryzmu, które spowodowały tak wiele bólu i z pewnością w naszym rozumieniu nie wspierają sprawy palestyńskiej" - dodał szef unijnej dyplomacji.

"Zdecydowana większość państw członkowskich uznała, że musimy kontynuować nasze wsparcie dla Autonomii Palestyńskiej i nie należy opóźniać należnych płatności" – powiedział Borrell po nadzwyczajnym spotkaniu ministrów spraw zagranicznych UE, które było poświęcone sytuacji w Izraelu po ataku palestyńskiego Hamasu.

Szef unijnej dyplomacji powtórzył, że Izrael ma prawo się bronić, ale musi przestrzegać prawa międzynarodowego.

"Izrael ma prawo się bronić, ale musi się to odbywać zgodnie z prawem międzynarodowym, prawem humanitarnym, a niektóre decyzje (Izraela) są sprzeczne z prawem międzynarodowym" – podkreślił Hiszpan, precyzując, że chodzi o "odcięcie wody, odcięcie prądu, obcięcie żywności dla ludności cywilnej" w palestyńskiej Strefie Gazy.

We wtorek w Maskacie mają się spotkać także unijni ministrowie spraw zagranicznych na nadzwyczajnym posiedzeniu poświęconym sytuacji w Izraelu. Część ministrów jest na miejscu osobiście, część weźmie udział w posiedzeniu za pośrednictwem łącza wideo.

Z Brukseli Artur Ciechanowicz

