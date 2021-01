Irlandia zaostrza restrykcje

fot. David Soanes / Shutterstock

Dalsze zaostrzenie restrykcji koronawirusowych ogłosił w środę rząd Irlandii, w której od tygodnia już trwa lockdown. W środę poinformowano o wykryciu w tym kraju 7836 zakażeń, co jest kolejnym w ostatnich dniach dobowym rekordem.

Od poniedziałku szkoły przejdą na naukę zdalną - z wyjątkiem uczniów przygotowujących się do egzaminów na koniec szkoły średniej, którzy będą mieli zajęcia stacjonarne trzy razy w tygodniu. Żłobki i przedszkola będą otwarte tylko dla dzieci kluczowych pracowników oraz dzieci wymagających szczególnej opieki ze względu na różne schorzenia.

W piątek po południu wstrzymana ma zostać praca na budowach i przy remontach, które nie są uznane za niezbędne. Sklepy sprzedające towary inne niż pierwszej potrzeby, które już wcześniej zostały zamknięte, nie będą mogły oferować klientom możliwości odebrania zamówionych zdalnie zakupów, a jedynie dostawę. Puby, bary i restauracje nadal mogą działać tylko w systemie z dostawą i na wynos, ale nie mogą już sprzedawać alkoholu na wynos.

Do soboty przedłużony został zakaz przyjazdu podróżnych z Wielkiej Brytanii i z RPA, gdzie wykryto nowe, bardziej zakaźne odmiany koronawirusa, zaś później warunkiem wjazdu będzie negatywny wynik testu. Za przyjazd bez wykonanego testu grozić będzie kara w wysokości 2500 euro lub do pół roku więzienia.

W mocy pozostają wszystkie restrykcje wprowadzone w ramach obowiązującego od 31 grudnia lockdownu, czyli nakaz pozostawania w domach, o ile wyjście nie ma uzasadnionego powodu, nakaz pracy zdalnej, jeśli to możliwe, zakaz odwiedzin w domach, zakaz spotkań towarzyskich z wyjątkiem wesel i pogrzebów, w których też obowiązują maksymalne limity, oraz zamknięcie sklepów z wyjątkiem sprzedających towary pierwszej potrzeby.

Wszystkie ogłoszone w środę restrykcje będą obowiązywać do końca stycznia, czyli do czasu, gdy ma obowiązywać lockdown.

Premier Micheal Martin powiedział, że "naprawdę ogromne straty mogą zostać wyrządzone", jeśli ludzie opuszczą teraz gardę i nie będą przestrzegać regulacji, nawet mimo rozpoczęcia szczepień przeciw Covid-19.

W środę podano, że w ciągu minionej doby wykryto 7836 nowych zakażeń, co oznacza piąty rekord w ostatnich sześciu dniach. Dotychczas najwyższym bilansem był ten z poniedziałku, gdy informowano o 6110 infekcjach. Zmarło też kolejne 17 osób - tyle samo, co poprzedniej doby i są to najwyższe bilanse zgonów od końca listopada zeszłego roku. Dotychczas w Irlandii stwierdzono 121 154 zakażenia koronawirusem, z czego 2299 zakończyło się zgonem.

Bartłomiej Niedziński (PAP)

