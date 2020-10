Irlandia zakłada w budżecie na 2021 r. deficyt na poziomie 5,7 proc. PKB

fot. David Soanes / Shutterstock

Irlandzki rząd przedstawił we wtorek projekt budżetu na 2021 r., który jak podkreślono, jest największy w historii. Opiera się na założeniu, że nie będzie porozumienia handlowego między Wielką Brytanią i UE ani powszechnie dostępnej szczepionki przeciw Covid-19.

Aby pomóc gospodarce przełamać kryzys wywołany epidemią i dodatkowe problemy, gdyby nie było porozumienia z Wielką Brytanią, minister finansów Paschal Donohoe ogłosił w ramach budżetu pakiet stymulacyjny o wartości 17,75 mld euro, który jak określił jest "bezprecedensowy w rozmiarze i skali". W ramach tych pieniędzy 3,4 mld euro zostanie przeznaczone na narodowy fundusz odbudowy.

Niemal połowa z tych dodatkowych pieniędzy będzie bezpośrednio lub pośrednio wydana na walkę z epidemią i jej skutkami, m.in. dodatkowe 4 mld euro zostanie przekazana na rzecz systemu opieki zdrowotnej, w tym na zapewnienie dodatkowych łóżek w szpitalach, środków ochrony osobistej i testów na obecność koronawirusa. Z kolei 3,2 mld euro zostanie przeznaczone na zasiłki na program subsydiowania pensji dla pracowników, którzy zostali wysłani na przymusowe urlopy, na zasiłki oraz programy powrotu na rynek pracy po epidemii.

Jednak ubocznym skutkiem tego pakietu będzie kolejny rok z dużym deficytem budżetowym. W 2019 r. Irlandia miała w budżecie nadwyżkę w wysokości 1,9 mld euro, ale wskutek kroków podjętych w celu zwalczania skutków epidemii - które jak zaznaczył Donohoe, kosztowały już 24,5 mld euro - bieżący rok zakończy z deficytem w wysokości 21,5 mld euro, co stanowi 6,2 proc. PKB. Przyszłoroczny deficyt będzie niewiele mniejszy, w projekcie budżetu założono, iż wyniesie on 20,5 mld euro, co będzie stanowić 5,7 proc. przyszłorocznego PKB. To z kolei przełoży się na wzrost długu publicznego, który ma w 2021 r. sięgnąć 239 mld euro, ok. 118 proc. PKB.

Rząd przewiduje, że wpływ epidemii na irlandzką gospodarkę w tym roku będzie mniejszy niż początkowo zakładano, gdyż PKB spadnie o 2,4 proc., natomiast w przyszłym roku nastąpi pewne odbicie i wzrost gospodarczy wyniesie 1,7 proc. Jednak jeśli umowa handlowa między UE a Wielką Brytanią zostanie zawarta, ten wzrost mógłby być o trzy punkty procentowe wyższy. W przyszłym roku nastąpi też poprawa na rynku pracy i odzyskana ma zostać prawie połowa z 320 tys. miejsc pracy utraconych w tym roku z powodu epidemii.

