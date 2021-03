Irlandia ogłosiła poluzowanie restrykcji z przywilejami dla osób zaszczepionych

fot. David Soanes / Shutterstock

Rząd Irlandii ogłosił we wtorek wieczorem plan poluzowania jednych z najostrzejszych w Europie restrykcji koronawirusowych, który przewiduje m.in. dodatkowe ich złagodzenie dla osób już zaszczepionych obydwoma dawkami.

Już od teraz osoby, które dostały drugą dawkę co najmniej dwa tygodnie wcześniej, mogą się spotykać z innymi zaszczepionymi osobami - choć tylko z jednego gospodarstwa domowego - w zamkniętych pomieszczeniach bez konieczności zachowywania dwumetrowego dystansu i posiadania maski na twarzy.

Od 12 kwietnia zniesiony zostanie - dla wszystkich, nie tylko dla osób zaszczepionych - nakaz pozostawania w promieniu 5 km od domu. Można się będzie poruszać w obrębie własnego hrabstwa lub w przypadku przekroczenia jego granicy w odległości 20 km od domu.

Od tego samego dnia członkowie dwóch gospodarstw domowych będą mogli się spotykać na otwartym powietrzu, choć nie w przydomowych ogrodach. Ponadto nastąpi pełen powrót do nauki stacjonarnej w szkołach i mogą zostać wznowione prace na budowach domów mieszkalnych.

Dwa tygodnie później otwarte zostać mają obiekty sportowe na otwartym powietrzu, jak korty tenisowe czy pola golfowe oraz atrakcje turystyczne na otwartym powietrzu, jak zabytki czy ogrody zoologiczne, a maksymalna liczba uczestników pogrzebów podniesiona zostanie z 10 do 25.

Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, od 4 maja rozpocznie się stopniowe otwieranie sklepów z artykułami innymi niż pierwszej potrzeby oraz punktów usługowych, w tym salonów fryzjerskich. Tego samego dnia nastąpiłoby otwarcie muzeów i galerii, wznowienie nabożeństw religijnych, a także wznowienie prac na pozostałych budowach.

Jak zapowiedział premier Michael Martin, w czerwcu rząd przyjrzy się możliwości otwarcia hoteli, hosteli i innych miejsc noclegowych, a w lipcu i sierpniu zdecydowana większość populacji powinna mieć już znaczącą odporność na Covid-19, co pozwoliłoby na jeszcze dalsze otwarcie.

Martin zapowiedział, że do połowy kwietnia wszystkie osoby powyżej 70. roku życia dostaną pierwszą dawkę szczepionki, a do połowy lub końca maja zostaną one w pełni zaszczepione. Do końca maja ma zostać podanych blisko trzy miliony dawek, prawie pięć milionów dawek do początku lipca i sześć milionów do końca lipca. Do tej pory w Irlandii podano ponad 800 tys. dawek szczepionek.

Od końca lutego średnia dobowa liczba wykrytych zakażeń z siedmiu kolejnych dni utrzymuje się poniżej 600, czyli jest ponad 10-krotnie niższa niż była w szczytowym momencie na początku stycznia, zaś dobowa liczba zgonów w ostatnich dniach zwykle nie przekracza kilkunastu. Od początku epidemii w Irlandii wykryto prawie 235,4 tys. zakażeń, z powodu których zmarło 4681 osób.

Bartłomiej Niedziński (PAP)

