Irlandia mówi „nie” pustostanom. Rząd nałoży nowy podatek na właścicieli mieszkań

/ ingimage

Irlandzki rząd wypowiada wojnę pustostanom. W ograniczeniu liczby niezamieszkałych lokali pomóc ma nowy podatek, który zacznie obowiązywać już w przyszłym roku.

Zgodnie z założeniami władz celem podatku od pustostanów, wpisanego już do ustawy budżetowej na 2023 rok, jest zwiększenie zasobu mieszkań przeznaczonych do sprzedaży lub na długookresowy najem. A zdecydowanie jest z czego czerpać, bo według oficjalnych statystyk w Irlandii jest ponad 160 tys. pustych nieruchomości.

Do kieszeni głębiej będą musieli sięgnąć właściciele lokali zamieszkiwanych krócej niż przez 30 dni w roku. Wysokość daniny ustalono na trzykrotność stawki obowiązującego podatku od nieruchomości.

Nowe przepisy podatkowe przewidują oczywiście szereg wyjątków. Dodatkowymi kosztami nie będą obciążeni choćby właściciele mieszkań i domów dopiero co wystawionych na sprzedaż lub do wynajęcia, a także tych opuszczonych z powodu choroby aktualnego najemcy czy istotnych prac remontowych.

Jak donosi portal thejournal.ie, wysunięte przez rząd rozwiązanie spotkało się z ciepłym przyjęciem ze strony instytucji zajmujących się problemami mieszkalnictwa. Wayne Stanley z Simon Communities of Ireland, organizacji wspierającej osoby w kryzysie bezdomności, ocenił, że „mamy właśnie do czynienia ze zmianą paradygmatu”, zastrzegając jednak, że stawka podatku jest prawdopodobnie zbyt niska, by doprowadzić do jakiejkolwiek znaczącej zmiany.

Niewystarczająca liczba mieszkań połączona ze sporym odsetkiem nieużytkowanych lokali to zjawisko, które obserwujemy również w Polsce. Ze wstępnych wyników Narodowego Spisu Powszechnego 2021 wynika, że z 15,2 mln mieszkań aż 1,8 mln to pustostany. To ok. 11 proc. ogółu, choć są województwa, gdzie odsetek ten sięga 16 proc.

ML